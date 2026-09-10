<h3>\r\nEU plant schärfere Regeln für Kurzzeitvermietung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358016_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Um die Wohnungsnot in Städten und Tourismusregionen einzudämmen, plant die EU-Kommission schärfere <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/eu-plant-schaerfere-regeln-fuer-kurzzeitvermietung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Regeln für Kurzzeitvermieter.<\/a><BR \/><h3>\r\nBurgeis: Motorradfahrerin bei Sturz erheblich verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358019_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine bundesdeutsche Motorradfahrerin musste am heutigen Donnerstag nach einem Unfall in Burgeis mit erheblichen Verletzungen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/burgeis-motorradfahrerin-bei-sturz-erheblich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ins Krankenhaus gebracht werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nKubatur-Bonus: Damit endlich auch der Dachboden etwas bringt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358022_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Kubaturbonus sollte es eigentlich ermöglichen, Dachgeschosse auszubauen und damit zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Doch die aktuelle Berechnungsmethode führt dazu, dass die zulässige Baudichte vielerorts bereits auf dem Papier überschritten wird – und der Bonus dadurch schrumpft. Das Land will deshalb zur früheren Regel zurückkehren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kubatur-bonus-damit-endlich-auch-der-dachboden-etwas-bringt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch die neue Verordnung lässt weiter auf sich warten.<\/a><BR \/><h3>\r\nFinanzpolizei beschlagnahmt 450 Liter geschmuggeltes Bier<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358025_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Finanzpolizei hat am Reschen zwei Einsätze durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 450 Liter unversteuertes Bier und fünf Motorboote wegen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/finanzpolizei-beschlagnahmt-450-liter-geschmuggeltes-bier" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> illegaler Verankerung beschlagnahmt.<\/a><BR \/><h3>\r\nBlumau: Unfall zwischen vier Fahrzeugen – Zwei Personen verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358028_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gekracht hat es am heutigen Donnerstag auf der Staatsstraße bei Blumau: Aus bisher unbekannter Ursache waren vier Fahrzeuge kollidiert, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/blumau-unfall-zwischen-vier-fahrzeugen-zwei-personen-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.<\/a>