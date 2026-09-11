<h3>\r\nAchtung Stau am Wochenende: Die Rückreisewelle rollt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358490_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das große Ferienfinale im Norden steht bevor: Auf Südtirols Straßen, allen voran der Brennerautobahn (A22), wird für dieses Wochenende der letzte massive Härtetest der sommerlichen Rückreisewelle erwartet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-stau-am-wochenende-die-rueckreisewelle-rollt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><h3>\r\nAls jüngster Mensch: Neunjähriger aus Rom besteigt den Mont Blanc<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358496_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein neunjähriger Bub aus Rom hat gemeinsam mit seinem Vater den Mont Blanc bestiegen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/als-juengster-mensch-neunjaehriger-aus-rom-besteigt-den-mont-blanc" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach Angaben seiner Familie ist der Junge damit der jüngste Mensch, der den Mont Blanc aus eigener Kraft bestiegen hat.<\/a><h3>Vinschger Philipp Egger gewinnt Foto-Wettbewerb in Kalifornien<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358502_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Südtiroler Naturfotograf Philipp Egger hat beim internationalen Wettbewerb „BigPicture: Natural World Photography Competition“ der California Academy of Sciences in San Francisco die Kategorie „Winged Life“ gewonnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vinschger-philipp-egger-gewinnt-foto-wettbewerb-in-kalifornien" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Der 25-Jährige setzte sich mit seinem Bild „Born of Silence“ gegen internationale Konkurrenz durch.<\/a><h3>\r\nMehr Spielraum für Südtirols Betriebe<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358505_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Südtiroler Landtag hat Änderungen am Landesgesetz „Raum und Landschaft“ beschlossen. Sie bringen neue Regelungen für Gewerbeflächen, Dienstwohnungen und Mitarbeiterunterkünfte – Bereiche, in denen sich der lvh seit Jahren für mehr Praxisnähe einsetzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/mehr-spielraum-fuer-suedtirols-betriebe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch was ändert sich konkret?<\/a><h3>\r\nDieser Fiat Panda steht jetzt im Guinness-Buch<\/h3>\n\n<video-jw video-id="moV2ZPR1"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Das neue Guinness-Buch 2027 ehrt auch Kurioses: Zu den ausgezeichneten Ausnahmeerscheinungen zählt unter anderem dieser Fiat Panda, er ist das schmalste fahrbare Auto der Welt.<h3> Asbest in Spiel- und Bastelsand: Auch in Südtirol Kontrollen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358508_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Asbest in buntem Bastel-, Deko- und Spielsand: Diese Nachricht verunsichert derzeit Familien in ganz Europa. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/asbest-in-spiel-und-bastelsand-auch-in-suedtirol-kontrollen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Denn der Stoff kann schon in kleinsten Mengen Krebs verursachen – und liegt möglicherweise auch in Südtiroler Kinderzimmern.<\/a>