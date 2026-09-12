<h3>\r\nAbtei: Paragleiter prallt bei Funtanaccia gegen Zaun und verletzt sich an Beinen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358724_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem Paragleiterunfall ist es am heutigen Samstag bei Funtanaccia in der Gemeinde Abtei gekommen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abtei-paragleiter-prallt-bei-funtanaccia-gegen-zaun-und-verletzt-sich-an-beinen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der Gleitschirmpilot erlitt schwere Verletzungen im Beinbereich.<\/a><BR \/><h3>\r\nWeiterer Wolfsabschuss genehmigt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358727_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Landesregierung hat den Abschuss eines Wolfes in den Gemeinden Ulten und Kastelbell-Tschars genehmigt. <BR \/><h3>\r\nMeinhard Durnwalder: „Wir sollten es besser machen als Rom“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358730_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er pendelt zwischen Pustertal und Rom, zwischen Kanzlei, Politik und Familie. Senator und SVP-Bezirksobmann Meinhard Durnwalder spricht im Interview über die großen Baustellen im Tal, seine Arbeit im Senat und die Frage, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/meinhard-durnwalder-wir-sollten-es-besser-machen-als-rom" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ob ihn sein Weg irgendwann doch in die Landespolitik führt.<\/a><BR \/><h3>\r\nDigitaler Euro: Kleine Händler sollen endlich weniger zahlen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358733_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der digitale Euro soll nicht nur Europas Zahlungsverkehr unabhängiger machen – er könnte auch ein altes Problem kleiner Betriebe entschärfen: hohe Gebühren im Vergleich zu großen Handelsketten. Italien drängt nun auf gebührenfreie Kleinbeträge, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/digitaler-euro-kleine-haendler-sollen-endlich-weniger-zahlen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Banca d’Italia unterstützt die Stoßrichtung.<\/a><BR \/><h3>\r\nWenn Ignorieren nicht mehr reicht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358736_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die blaue Welle rollt. Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klingt der Satz nicht mehr wie eine politische Metapher, sondern wie eine konkrete Warnung. 43,8 Prozent für die AfD: Das ist kein Protest am Rand. Das ist ein politisches Erdbeben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wenn-ignorieren-nicht-mehr-reicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar vom Chef vom Dienst Klaus Innerhofer.<\/a><BR \/><h3>\r\nGegen Modena: FC Südtirol mit Licht und Schatten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358739_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der FC Südtirol bleibt auch am vierten Spieltag der Serie B ungeschlagen. Beim dritten Heimspiel der Saison hat der FCS gegen Modena um Europameister Andrea Belotti <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/gegen-modena-fc-suedtirol-mit-licht-und-schatten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einen Auftritt mit Licht und Schatten hingelegt.<\/a>