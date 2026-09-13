<h3>\r\nItalien verzeichnet Tourismusrekord<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358979_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Italien hat im Sommer 2026 einen neuen Tourismusrekord verzeichnet. In den Monaten Juni, Juli und August wurden 72,4 Millionen Ankünfte und 276 Millionen Übernachtungen registriert, teilte Tourismusminister Gianmarco Mazzi mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Übernachtungen um mehr als 5,5 Millionen oder rund zwei Prozent. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/italien-verzeichnet-tourismusrekord" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 3,8 Nächten.<\/a><BR \/><h3>\r\nBILDER | Zimmerei liegt in Schutt und Asche – 200 Feuerwehrleute im Einsatz<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358982_image" \/><\/div>\r\nDer rasche und umfangreiche Einsatz zahlreicher Feuerwehren am Regglberg und im Unterland sowie der Berufsfeuerwehr verhinderten Schlimmeres – beim Großbrand des Zimmereibetriebes Pitschl in Aldein hatten die Flammen auch auf angrenzende Wohnhäuser übergegriffen. Der Betrieb liegt in Schutt und Asche, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bilder-zimmerei-liegt-in-schutt-und-asche-200-feuerwehrleute-im-einsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Nachlöscharbeiten dauern an.<\/a><BR \/><h3>\r\nNeues Raumordnungsgesetz: Mehr Wohnraum für Einheimische?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358985_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Grünes Licht hat der Landtag für den Gesetzentwurf „Raum und Landschaft“ gegeben und die Reaktionen darauf fallen sehr unterschiedlich aus: Während HGV und lvh die Neuerungen begrüßen, ist für Paul Köllensperger (Team K) das neue Gesetz „mindestens gleich schlimm wie das alte“: Ausnahmen gebe es vor allem für Landwirtschaft und Tourismus, aber weiterhin keine Lösung für das Schaffen von leistbarem Wohnraum. Landesrat Brunner hingegen geht davon aus, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/neues-raumordnungsgesetz-mehr-wohnraum-fuer-einheimische" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dass mit dem Gesetz sehr wohl Druck auf dem Wohnungsmarkt für Einheimische genommen wird.<\/a><BR \/><h3>\r\nFall Domenico: Versäumnisse beim Transport des Herzens von Bozen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358988_image" \/><\/div>\r\nEin Gutachten zum Tod des zweieinhalbjährigen Domenico Caliendo nach einer fehlgeschlagenen Herztransplantation im vergangenen Dezember in Neapel bestätigt nach Angaben der Familie mehrere mögliche Versäumnisse des medizinischen Teams – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fall-domenico-versaeumnisse-beim-transport-des-herzens-von-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">unter anderem beim Transport des Spenderherzens von Bozen nach Neapel.<\/a><BR \/><h3>\r\nHelene Fischer, Coldplay & Co.: Welche Musik passt in die Kirche?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358991_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wunschkonzert in der Kirche: Ein Hit von Helene Fischer bei der Trauung, beim Begräbnis ein Popsong von Sting, Gospel zum Gloria der Messfeier, eine schrille Musical-Aufführung im Altarraum? In den Ohren des diözesanen Kirchenmusikreferenten Dominik Bernhard klingt vieles zwar schön, aber einiges ist eben nicht Musik für die Kirche. Im „Sonn(der)tag“ erklärt Bernhard, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/helene-fischer-coldplay-co-welche-musik-passt-in-die-kirche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">was bei Konzerten und Feiern beachtet werden sollte. <\/a><h3>\r\nWierers neue Herausforderung: „Habe ein bisschen Angst“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1358994_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dorothea Wierer hat ihre Biathlon-Karriere im Februar beendet. Langweilig wird es der Niederrasnerin jedoch nicht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/wierers-neue-herausforderung-habe-ein-bisschen-angst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt wagt sich die 36-Jährige an eine neue Herausforderung heran.<\/a>