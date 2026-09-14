<h3>\r\nBrixen: Verkehrsunfall fordert Todesopfer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359498_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei dem Verkehrsunfall in Brixen am heutigen Montagvormittag ist eine Frau ums Leben gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-toedlicher-unfall-mit-lieferwagen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie wurde von einem Lieferwagen erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.<\/a><BR \/><h3>\r\nBrixen: Weiterer Unfall – 93-Jährige lebensgefährlich verletzt<\/h3>Nur wenige Minuten nach dem tödlichen Unfall ereignete sich in Brixen ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-zwei-unfaelle-eine-tote-eine-schwerverletzte-person" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine 93-jährige Frau verletzte sich dabei lebensgefährlich. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1359501_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Die Familie steht unter Schock, sie hat über Nacht alles verloren“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359504_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Rund 200 Einsatzkräfte waren von Samstagnacht bis weit in die gestrigen Mittagsstunden beim Großbrand in der Zimmerei Pitschl in Aldein im Einsatz, darunter die Freiwillige Feuerwehr Aldein, die als erste vor Ort war. Trotz des enormen Einsatzes der Feuerwehrleute konnte der Betrieb nicht gerettet werden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-familie-steht-unter-schock-sie-hat-ueber-nacht-alles-verloren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auch das Wohnhaus einer Familie musste letztlich abgerissen werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nTragödie in Venedig: 25-Jähriger tot – seine junge Frau wird vermisst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359507_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Hoffnung ist erloschen: Sean Michieli, 25 Jahre alt, Fischer in vierter Generation, ist nach dem schweren Bootsunglück in der Lagune von Venedig gestorben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-in-venedig-25-jaehriger-tot-seine-junge-frau-wird-vermisst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seine Ehefrau Gabriela Querino, 26, wird weiterhin vermisst.<\/a><BR \/><h3>\r\nABSTIMMUNG: Bekommt Südtirol das Wolfsproblem nun in den Griff?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359510_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Südtiroler Landesregierung hat den Abschuss eines Wolfes in den Gemeinden Ulten und Kastelbell-Tschars genehmigt – es ist bereits die dritte Abschussverfügung in diesem Jahr. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abstimmung-bekommt-suedtirol-das-wolfsproblem-nun-in-den-griff" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bekommt Südtirol nun das Wolfsproblem in den Griff?<\/a><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Endlich! Jannik Sinner ist zurück<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359513_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wochenlang war es ruhig um Jannik Sinner, nun lässt der Sextner Tennisstar <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/video-endlich-jannik-sinner-ist-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Herzen seiner Fans aber höher schlagen<\/a>.