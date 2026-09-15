<h3>\r\nBrixen: Auch 92-Jährige nach gestrigem Unfall verstorben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359858_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Zahl der Todesopfer nach den Unfällen vom gestrigen Montag in Brixen ist auf zwei gestiegen. Nachdem bereits gestern die 85-jährige Maria Covi an der Unfallstelle verstorben ist, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-auch-92-jaehrige-nach-gestrigem-unfall-verstorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> ist in der Nacht auf heute auch die 92-jährige Fußgängerin A.N. auf der Intensivstation im Brixner Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.<\/a><h3>\r\nGala: „Eine katastrophale Ernte“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359861_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erst wochenlang Hitze, dann Regen mitten zur Unzeit: Für viele Südtiroler Apfelbauern ist die heurige Ernte der Frühsorte Gala enttäuschend ausgefallen. Qualität und Menge hätten stark gelitten, sagen sowohl VOG als auch Obstversteigerer. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/gala-eine-katastrophale-ernte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben die Gala ausgedient?<\/a><h3>\r\nNeuer Job: Der Wierer-Paukenschlag<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359864_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im vergangenen Februar beendete Dorothea Wierer ihre glorreiche Biathlon-Karriere. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/wintersport\/biathlon\/neuer-tv-job-der-wierer-paukenschlag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun hat die Niederrasnerin einen neuen Job – und sorgt damit für eine Überraschung.<\/a><h3>\r\nFünf Tage allein in den Alpen: Wie Anna bei eisiger Kälte überlebte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359867_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Fünf Tage und fünf Nächte in mehr als 2.000 Metern Höhe, Temperaturen um den Gefrierpunkt und weit und breit kein Mensch: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fuenf-tage-allein-in-den-alpen-wie-anna-bei-eisiger-kaelte-ueberlebte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine 70-jährige Wanderin hat unter extremen Bedingungen in den Alpen der Region Piemont überlebt.<\/a><h3>\r\nKommt ein Tankgutschein über 100 Euro?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359870_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die italienische Regierung erwägt einen einmaligen Benzingutschein von bis zu 100 Euro für Angestellte und Selbstständige. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/regierung-erwaegt-tankgutschein-von-100-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will mit den Spitzen der Regierungsparteien über die Maßnahme beraten.<\/a><h3>\r\nOktoberfest: So viel kostet die Maß in den großen Zelten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1359873_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Goldgelb, malzbetont und mit rund sechs Prozent Alkohol: Das eigens für das Oktoberfest gebraute Bier ist stärker als ein gewöhnliches Helles. Die traditionelle Bierprobe vor dem Oktoberfest zeigt die Eigenheiten der sechs Münchner Festbiere – und markiert zugleich den Countdown zum Wiesnstart in einer Woche. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/oktoberfest-so-viel-kostet-die-mass-in-den-grossen-zelten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">An die sieben Millionen Liter des speziellen Gerstensafts werden alljährlich auf dem Fest getrunken.<\/a>