<h3>\r\nGebäude in Gaza stürzte ein: Viele Tote und Verschüttete<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360359_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei einem Gebäudeeinsturz in der Stadt Gaza hat es in der Nacht auf Mittwoch palästinensischen Angaben zufolge viele Tote gegeben. Mindestens zwölf Menschen, darunter auch Kinder, seien ums Leben gekommen und weitere verletzt worden, teilte der Sprecher des von Hamas kontrollierten Zivilschutzes, Mahmud Basal, mit. 100 Menschen sollen noch unter den Trümmern des Wohnhauses verschüttet sein. Helfer suchen derzeit nach ihnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/gebaeude-in-gaza-stuerzte-ein-viele-tote-und-verschuettete" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es fehlt aber an Ausrüstung und schwerem Gerät.<\/a><BR \/><h3>\r\nÖl, Gas, Pellets: Warum Südtirol ein teurer Winter bevorsteht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360362_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Heizsaison steht vor der Tür – und die Aussichten für den Geldbeutel sind wenig erfreulich. Heizöl, Erdgas und Pellets sind deutlich teurer als noch vor einem Jahr. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/oel-gas-pellets-warum-suedtirol-ein-teurer-winter-bevorsteht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Der Blick auf die aktuellen Preise bei den wichtigsten Energieträgern ist leider wenig ermutigend. Wir gehen wohl einem Winter mit erheblichen Belastungen entgegen“, sagt Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol.<\/a><h3>\r\nRaub in Bozen: Frau schlägt junge Frau und entreißt ihr Tasche<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360365_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der Nähe der Rombrücke in Bozen ist eine 35-jährige Frau wegen des Verdachts auf Raub festgenommen worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/raub-in-bozen-frau-schlaegt-junge-frau-und-entreisst-ihr-tasche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laut Polizei soll sie eine junge Frau geschlagen und ihr die Tasche mit persönlichen Gegenständen und Geld abgenommen haben.<\/a><BR \/><h3>\r\nLage der EU: Amhof teilt Position zu Sozialthemen und Gleichstellung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360368_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Europalandesrätin Magdalena Amhof bewertet die Rede der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Bekenntnis für ein menschenzentriertes Europa – Arbeit, Frauenrechte und Schutz der Jugend im Fokus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lage-der-eu-amhof-teilt-position-zu-sozialthemen-und-gleichstellung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Rede sei zugleich ein wichtiges Signal für den Zusammenhalt Europas und seine gemeinsamen Grundwerte.<\/a><BR \/><h3>\r\nMysteriöser Schütze versetzt Rom in Angst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360371_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein unbekannter Schütze sorgt seit mehr als einer Woche in Rom für Angst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mysterioeser-schuetze-versetzt-rom-in-angst" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Mindestens sechs Passanten wurden im eleganten römischen Stadtteil Prati von Geschossen getroffen oder durch Schüsse gefährdet.<\/a>