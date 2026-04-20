<h3>\r\nSchlechte Nachrichten für den BBT: Bayern lehnt Zulaufstrecke ab<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303761_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nicht nur die Fertigstellung des Brennerbasistunnels könnte sich um zwei Jahre auf 2034 verzögern. Aus Bayern kommen für die so wichtige Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene ebenfalls schlechte Nachrichten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/schlechte-nachrichten-fuer-den-bbt-bayern-lehnt-zulaufstrecke-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die von der Deutschen Bahn festgelegte Trasse für die 50 Kilometer lange Zulaufstrecke in Bayern bis Kufstein wird von der bayerischen Regierung nämlich abgelehnt.<\/a><BR \/><h3>\r\nBrutaler Shitstorm: Landesrätin Pamer geht in die Offensive<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303371_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Über Landesrätin Rosmarie Pamer ergießt sich derzeit – nicht nur – in den sozialen Netzwerken ein zutiefst sexistischer und entwürdigender Shitstorm. Doch davon lässt sie sich nicht beirren, sondern geht mutig in die Offensive. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/landesraetin-pamer-weht-ein-eisiger-shitstorm-entgegen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie macht die krassesten Sätze in einem Videoclip für alle öffentlich und nennt auch Ross und Reiter.<\/a><BR \/><h3>\r\nCrash mit Pkw in St. Georgen: Motorradfahrer schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am heutigen Montag auf der Ahrntaler Straße in St. Georgen (Gemeinde Bruneck) ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrsunfall-in-st-georgen-motorradfahrer-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gegen 9.30 Uhr kollidierten ein Kleinmotorrad und ein Pkw frontal.<\/a><BR \/><h3>\r\nBecker über Sinner: „Von einem anderen Planeten“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303590_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinner ist in Topform. Das ist unschwer zu erkennen, immerhin hat der Südtiroler nacheinander in Indian Wells, Miami und Monte Carlo gewonnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/becker-ueber-sinner-von-einem-anderen-planeten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tennis-Ikone Boris Becker adelt den Pusterer und vergleicht ihn mit Novak Djokovic.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTertiarkloster in Kaltern – „Kaufvorvertrag unterschrieben“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303764_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Der Kaufvorvertrag ist unterschrieben“, sagte Heinrich Erhard, Chef der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, bei der Jahresversammlung seiner Hilfsvereinigung am Samstag. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tertiarkloster-in-kaltern-kaufvorvertrag-unterschrieben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gemeint ist damit das etwa einen halben Hektar große Areal des Klosters der Tertiarschwestern in Kaltern.<\/a>