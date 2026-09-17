<h3>\r\nTankrabatt wird verlängert – Aber schrittweise reduziert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360713_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Regierung in Rom verlängert die Entlastung beim Diesel. Doch der Tankrabatt wird in mehreren Schritten gekürzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/diesel-rabatt-wird-verlaengert-aber-schrittweise-reduziert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schon Ende September fällt die Unterstützung deutlich geringer aus.<\/a><h3> Jetzt gibt’s Geld: Italien startet Ladestationen-Bonus für E-Autos<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360716_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gute Nachricht für E-Autofahrer: Wer zu Hause eine Ladestation installiert, kann wieder um staatliche Beihilfen ansuchen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/jetzt-gibts-geld-italien-startet-ladestationen-bonus-fuer-e-autos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Regierung in Rom hat ein neues Förderprogramm aufgelegt.<\/a><h3>EU: „Kein Social Media unter 13 Jahren“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360719_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat EU-weite Social-Media-Altersgrenzen angekündigt: „Keine sozialen Netzwerke unter 13 Jahren. Kein eigenes Nutzerkonto unter 15 Jahren.“ Tag und Nacht würden Eltern die Folgen der Smartphonenutzung von Kindern sehen: Schlafstörung, Angstzustände, sogar Selbstverletzung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eu-kein-social-media-unter-13-jahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der konkrete Gesetzesvorschlag dazu, der „KIDS ACT“, wird am heutigen Donnerstag vorgelegt.<\/a><h3>\r\nKeine Autosteuer mehr? Welche Autos befreit sind und welche nicht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360722_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für zahlreiche Autofahrer in Italien und damit auch in Südtirol soll die Autosteuer 2027 wegfallen. Entscheidend ist dabei nicht das Modell, sondern vor allem die Motorleistung: Benzin-, Diesel- und bestimmte Hybridautos mit höchstens 80 kW sollen von der Steuer befreit werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/keine-autosteuer-mehr-welche-autos-befreit-sind-und-welche-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Welche Fahrzeuge die Kriterien erfüllen – und wer weiterhin zahlen muss.<\/a><h3>\r\nTrump droht EU bei engerer Partnerschaft mit Kanada<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1360725_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump hat der Europäischen Union im Falle einer assoziierten Mitgliedschaft Kanadas mit weitreichenden Strafzöllen gedroht. Dies stieß in Europa jedoch umgehend auf Widerstand. Es sei nicht Sache der USA oder von irgendjemand anderem, die geopolitische Richtung der Europäer zu bestimmen, sagte Frankreichs Europaminister Benjamin Haddad dem Fernsehsenders Public Senat am Donnerstag. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/trump-droht-eu-bei-engerer-partnerschaft-mit-kanada" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es sei das gute Recht der EU, ihre Beziehungen zu Kanada zu vertiefen.<\/a>