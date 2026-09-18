<h3>\r\nBrixen: Carabinieri finden Haschisch und Klappmesser bei Pkw-Kontrolle<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361061_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Carabinieri der Kompanie Brixen haben in den vergangenen Tagen eine umfangreiche Kontrollaktion in Brixen durchgeführt. Dabei wurde ein Fahrzeug gestoppt, das bereits seit einiger Zeit im Fokus der Ermittler stand. Bei der Kontrolle wurden ein 20 Zentimeter langes Klappmesser <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-carabinieri-finden-haschisch-und-klappmesser-bei-pkw-kontrolle" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und Haschisch gefunden.<\/a><BR \/><h3>\r\nItalien setzt Kfz-Steuer außer Kraft: Wird Südtirol mitmachen?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361064_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Über 170.000 Fahrzeuge könnten in Südtirol im kommenden Jahr von der Kfz-Steuer befreit werden. Zumindest wenn es nach dem jüngsten Beschluss der Regierung Meloni geht, wonach – wie STOL berichtet hat – die Steuer für Autos mit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/italien-setzt-kfz-steuer-ausser-kraft-wird-suedtirol-mitmachen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einer Leistung unter 80 Kilowatt sowie für Motorräder außer Kraft gesetzt wird.<\/a><BR \/><h3>\r\nLana: Mountainbiker stürzt – mittelschwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361067_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Mountainbiker ist am heutigen Freitagnachmittag oberhalb von Lana gestürzt. Er <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lana-mountainbiker-stuerzt-mittelschwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.<\/a><BR \/><h3>\r\nBootsunglück in Venedig: Die letzten Stunden vor dem tödlichen Crash<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361070_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Was geschah wenige Stunden vor dem tödlichen Bootsunglück im Kanal von Tessera bei Venedig am Samstagfrüh? Nach dem Tod des 25-jährigen Sean Michieli und seiner schwangeren Ehefrau Gabriella Querino (26) sind <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bootsunglueck-in-venedig-die-letzten-stunden-vor-dem-toedlichen-crash" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">weiterhin viele Fragen offen, die die Ermittler beschäftigen.<\/a><h3>\r\nDie Aufsteiger und Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab!<\/h3>Jeden Freitag ermittelt STOL die Auf- und Absteiger der Woche. Hierfür gibt die Redaktion jeweils drei Antwortmöglichkeiten vor, unter denen Sie aussuchen bzw. für die Sie abstimmen können. Machen Sie mit!<BR \/><b><BR \/>Hier unsere Vorschläge für den bzw. die Aufsteiger der Woche – Stimmen Sie ab:<BR \/><\/b><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="802758" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><b>Und hier unsere Vorschläge für den bzw. die Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="802760" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><\/b>