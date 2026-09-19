<h3>\r\nEr war der älteste Priester der Diözese Bozen-Brixen: Trauer um Peter Giacomelli<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361277_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Alter von 99 Jahren ist der Priester Peter Giacomelli am gestrigen Freitagabend in Bozen verstorben. Giacomelli war der älteste Priester der Diözese Bozen-Brixen. Er wirkte unter anderem 29 Jahre als Leiter des Seelsorgeamtes und zehn Jahre als Pfarrer für die deutschsprachigen Gläubigen in der Pfarrei Christ König in Bozen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/er-war-der-aelteste-priester-der-dioezese-bozen-brixen-trauer-um-peter-giacomelli" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Trauergottesdienst findet am kommenden Mittwoch, 23. September, um 15 Uhr im Brixner Dom statt.<\/a><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Meran: Brand an Tankstelle – Feuer gelöscht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361280_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Meran geriet das Tankstellenhäuschen der ENI-Tankstelle in der Piavestraße am frühen Nachmittag in Brand. Mehrere Feuerwehren rückten aus – gegen 14.30 Uhr <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-brand-an-tankstelle-mehrere-feuerwehren-alarmiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gelang es ihnen schließlich, das Feuer zu löschen.<\/a><BR \/><h3>\r\nGrünes Licht für Bettenstopp-Änderungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361283_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Dem Land mehr Rechtssicherheit geben, kann nicht falsch sein“, betont Tourismus-Landesrat Luis Walcher: Die Landesregierung hat am Freitag einige wichtige Ausnahmebestimmungen zum Bettenstopp mehrheitlich gutgeheißen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/gruenes-licht-fuer-bettenstopp-aenderungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ulli Mair enthielt sich der Stimme – alle anderen Mitglieder der Landesregierung votierten dafür.<\/a><BR \/><h3>\r\n„O'zapft is“ : Münchner Oktoberfest wurde eröffnet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361286_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das 191. Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Neu-Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) zapfte bei seiner Anstich-Premiere mit zwei Schlägen das erste Fass Bier an und startete mit dem „O'zapft is“ das weltberühmte Volksfest. Die erste Maß Bier reichte er der Tradition folgend dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Während Böllerschüsse den Start des Festes verkündeten, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ozapft-is-muenchner-oktoberfest-wurde-eroeffnet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">stießen beide auf eine friedliche Wiesn an.<\/a><BR \/><h3>\r\nIrrweg als Glücksfall: Wie Ötzi zur Weltsensation wurde<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Einsiedler? Ein Deserteur aus den Kriegsjahren? Die Leiche, deren Oberkörper am Tisenjoch in den Ötztaler Alpen in rund 3.200 Metern Höhe aus dem Eis ragte und heute im Ötzi Museum in Bozen zu bestaunen ist, warf sofort viele Fragen auf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/irrweg-als-gluecksfall-wie-oetzi-zur-weltsensation-wurde" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Welche Rätsel die Forscher noch bis heute beschäftigen.<\/a>