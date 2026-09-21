<h3>\r\nMühlen: Alkoholisierter 60-Jähriger geht auf Carabinieri los<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361907_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Carabinieri der Kompanie Bruneck haben in den vergangenen Tagen umfangreiche Kontrollen im Pustertal und im Ahrntal durchgeführt. Fünf Führerscheine wurden eingezogen, 105 Punkte abgezogen und zwei Personen auf freiem Fuß angezeigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/muehlen-alkoholisierter-60-jaehriger-geht-auf-carabinieri-los" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Kontrolle in Mühlen in Taufers eskalierte, als ein 60-Jähriger auf die Beamten losging.<\/a><BR \/><h3>\r\n23-Jährige verletzt und verbringt Nacht im Dolomiten-Biwak<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361949_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine 23-jährige Südtirolerin aus Wolkenstein hat nach einer Knöchelverletzung die Nacht in einem Biwak im Gebiet der Marmarole verbracht. Am Montagvormittag wurde sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/23-jaehrige-verletzt-und-verbringt-nacht-im-dolomiten-biwak" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In der Nacht musste die Bergrettung zudem einen Vater und seinen Sohn aus unwegsamem Gelände holen.<\/a><BR \/><h3>\r\nGehaltsplus für Südtirols Staatslehrkräfte ist fix<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Den Landesangestellten im Bildungssektor wurde die Reallohnerhöhung mit dem Septembergehalt bereits zugesagt, ihnen folgen nun auch die Lehrkräfte mit einem staatlichen Vertrag – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gehaltsplus-fuer-suedtirols-staatslehrkraefte-ist-fix" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">also all jene, die an Grund-, Mittel- und Oberschulen unterrichten.<\/a><h3>\r\nUnbekannte schütten Säure auf Auto von Bozner Gemeinderätin Daidone<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361916_image" \/><\/div>\r\nUnbekannte haben das Auto der Bozner Gemeinderätin Patrizia Daidone (Forza Italia) mit einer ätzenden Flüssigkeit beschädigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unbekannte-schuetten-saeure-auf-auto-von-bozner-gemeinderaetin-daidone" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Vorfall wurde bei den Ordnungskräften angezeigt.<\/a><BR \/><h3>\r\nABSTIMMUNG: Haben Sie Erfahrungen mit der Pflege von Demenzerkrankten?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361919_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am heutigen Welt-Alzheimertag wird vermehrt auf diese neurologische Erkrankung aufmerksam gemacht. Wie sieht es bei Ihnen aus? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/das-herz-wird-nicht-dement" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie in Ihrem Umfeld Erfahrungen mit der Pflege von Menschen mit Demenz?<\/a><BR \/><h3>\r\n„Man sieht es im TV nicht, aber Sinner ist sehr sympathisch“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1361922_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Italiens Tennis-Legende Francesca Schiavone stellt sich mit klaren Worten vor Jannik Sinner. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/man-sieht-es-im-tv-nicht-aber-sinner-ist-sehr-sympathisch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die frühere French-Open-Siegerin spricht dabei auch über die Persönlichkeit des Südtirolers abseits des Platzes.<\/a>