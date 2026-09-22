<h3>\r\nMeransen: Tödlicher Wanderunfall – Bundesdeutscher Wanderer verunglückt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362231_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Meransen kam es am heutigen Dienstagnachmittag zu einem schweren Wanderunfall. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meransen-toedlicher-wanderunfall-bundesdeutscher-wanderer-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein deutscher Wanderer verunglückte dabei tödlich.<\/a><BR \/><h3>\r\nGroßrazzia im Trentino: Drei kriminelle Netzwerke zerschlagen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362234_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einer groß angelegten Operation gegen internationalen Drogenhandel und Schleuserkriminalität haben die Carabinieri <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossrazzia-im-trentino-drei-kriminelle-netzwerke-zerschlagen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">drei kriminelle Organisationen zerschlagen.<\/a><BR \/><h3>\r\nTrentino: Ästhetischer Routineeingriff endet für 56-jährige Lehrerin tödlich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362237_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es sollte ein kleiner ästhetischer Eingriff sein. Doch für Clara Palaoro aus Pergine Valsugana endete die Operation mit einer Tragödie: Die 56-jährige Lehrerin lag acht Monate im Wachkoma <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trentino-aesthetischer-routineeingriff-endet-fuer-56-jaehrige-lehrerin-toedlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und ist nun im Krankenhaus Trient gestorben.<\/a><BR \/><h3>\r\nObergrenze für Ausländer in der Klasse: Das sagen die Schul-Verantwortlichen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362240_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat mit ihrer Ankündigung, die Zahl ausländischer Schüler pro Klasse auf 30 Prozent zu begrenzen, auch die Schulwelt in Südtirol mächtig in Aufregung versetzt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/obergrenze-fuer-auslaender-in-der-klasse-das-sagen-die-schul-verantwortlichen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bildungslandesrat Philipp Achammer und Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner halten die Umsetzung allerdings für äußerst schwierig.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Joe der Film 2“: Halbzeit beim Dreh – „Stimmung hervorragend“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362243_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit dem Drehstart am 7. September ist die „Kruu“ von „Joe der Film 2“ im Dauereinsatz. Rund die Hälfte der Dreharbeiten ist mittlerweile geschafft – Zeit für eine erste Zwischenbilanz und für einen ersten Ausblick auf die Premiere, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/kino-tv\/joe-der-film-2-halbzeit-beim-dreh-stimmung-hervorragend" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die im März 2027 in Südtirols Vereins- und Kulturhäusern über die Bühne gehen wird.<\/a><BR \/><h3>\r\nEr kommt zu Fuß: Das ist Bozens neuer Eishockey-Liebling<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362246_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dieser junge Mann ist in der Südtiroler Eishockeywelt gerade in aller Munde: Nicolò Remolato. Seine Geschichte ist nicht nur wegen seines Traum-Debüts in der ICE Hockey League <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/er-kommt-zu-fuss-das-ist-bozens-neuer-eishockey-liebling" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und seiner Verbundenheit zum HC Bozen eine ganz besondere.<\/a>