<h3>\r\nMeloni: „Wir wollen keine Ghetto-Klassen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362612_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihren Plan für die Einführung einer Höchstgrenze an ausländischen Kindern in den Schulklassen in Italien verteidigt. Man müsse „Ghetto-Klassen“ verhindern, in denen nur ausländische Kinder sitzen, sagte Meloni in einem TV-Interview am Dienstagabend. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/meloni-wir-wollen-keine-ghetto-klassen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Ziel sei, „ausgewogenere Klassen“ zu schaffen.<\/a><h3>\r\nGIMBE: Südtirol verfehlt Mindestschwelle bei der Gesundheits-Prävention<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362615_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei der Überprüfung der sogenannten wesentlichen Gesundheitsleistungen (LEA) für das Jahr 2024 erreicht Südtirol in einem Bereich nicht die vom italienischen Gesundheitsministerium festgelegte Mindestschwelle. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gimbe-suedtirol-verfehlt-mindestschwelle-bei-der-gesundheits-praevention" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Autonome Provinz Bozen liegt bei der Prävention unter 60 von 100 Punkten und gilt damit insgesamt als nicht konform.<\/a><h3>\r\nGefälschter Ausweis und Schwarzfahrer: Carabinieri greifen im Vinschgau durch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362618_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Carabinieri der Kompanie Schlanders haben in den vergangenen Tagen ihre Kontrollen im Vinschgau spürbar verstärkt. Hintergrund ist nicht zuletzt die derzeit laufende Apfelernte, für die sich zahlreiche ausländische Arbeitskräfte im Tal aufhalten. <a href="Gef%C3%A4lschter Ausweis und Schwarzfahrer: Carabinieri greifen im Vinschgau durch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Bilanz der Kontrolltätigkeit auf den Straßen sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln: Zwei Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<\/a><h3>\r\nDieses Südtiroler Hotel ist unter den 100 besten der Welt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1362621_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>15 Luxushotels in Italien gehören laut dem Ranking „The 50 Best Hotels“ zu den 100 besten Nobelherbergen weltweit. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/dieses-suedtiroler-hotel-ist-unter-den-100-besten-der-welt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit dabei auch ein Südtiroler Hotel.<\/a><h3> Lengstein: Vermisstensuche nach Großbrand bis auf Weiteres eingestellt<\/h3>\n\n<video-jw video-id="wRceJyOq"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Die Suche nach dem 43-jährigen Tobias Unterhofer, Besitzer des Voglhauserhofs in Lengstein am Ritten, wurde am Mittwochnachmittag eingestellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lengstein-suchaktion-dauert-weiter-an-bisher-keine-spur-von-tobias-unterhofer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, wurde der Bauer nach einem Brand am Hof in der Nacht auf den heutigen Mittwoch als vermisst gemeldet.<\/a>