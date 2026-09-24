<h3>\r\nNach verheerendem Brand am Ritten: Angehörige suchen Tobias Unterhofer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1363044_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von Tobias Unterhofer, dem 43-jährigen Besitzer des Voglhauserhofs in Lengstein am Ritten, fehlt weiterhin jede Spur. Stadel und Hühnerstall des Hofes wurden bei einem heftigen Brand vollständig zerstört, seither fehlt von ihm jede Spur. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-hofbrand-am-ritten-wer-hat-tobias-unterhofer-gesehen-hinweise-erbeten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Familie gibt die Hoffnung allerdings nicht auf.<\/a><BR \/><h3>\r\nWeitere Asbest-Funde in Spielzeug: Südtirol schickt Proben ins Piemont<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1363047_image" \/><\/div>\r\nImmer neue krebserregende Bastel- und Spielsande, immer neue Produkt-Rückrufe in der EU: Seit Monaten warnen verschiedene Länder vor Asbestfasern in den bunten Produkten. Südtirol hat Proben in ein <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/weitere-asbest-funde-in-spielzeug-suedtirol-schickt-proben-ins-piemont" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">spezialisiertes Labor im Piemont geschickt.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: Küchenbrand in Wohnung – Familie bringt sich in Sicherheit<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1363050_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Bozen ist am heutigen Donnerstag gegen 13 Uhr in einer Wohnung in der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-kuechenbrand-in-wohnung-familie-bringt-sich-in-sicherheit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Peter-Mayr-Straße ein Brand ausgebrochen.<\/a><BR \/><h3>\r\nItabus fährt jetzt auch Südtirol an: Neue Verbindung nach München und Innsbruck<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1363053_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der italienische Fernbusanbieter Itabus erweitert sein internationales Streckennetz und bindet dabei erstmals mehrere Städte in Südtirol an. Künftig fahren die Busse des Unternehmens täglich über Bozen, Brixen und Sterzing nach Innsbruck <a href="Itabus f%C3%A4hrt jetzt auch S%C3%BCdtirol an: Neue Verbindung nach M%C3%BCnchen und Innsbruck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und München oder umgekehrt in Richtung Neapel.<\/a><BR \/><h3>\r\nAlarm wegen möglicher russischer Drohnenangriffe auf Italien<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1363056_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Russland bereitet sich offenbar auf neue Drohnenangriffe in Europa vor. Dieses Mal könnten Mittelmeerländer wie Italien, Frankreich und Spanien ins Visier genommen werden, berichtete die spanische Tageszeitung El Mundo. Demnach haben US-Geheimdienste Informationen über Pläne des Kremls für eine mögliche Eskalation gesammelt und diese <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/medien-russland-bereit-sich-auf-drohnenangriffe-auf-europa-vor" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> mit mehreren europäischen Regierungen geteilt.<\/a>