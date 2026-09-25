<h3>\r\nTierquälerei auf Brennerautobahn: Sieben Hunde verenden unter schlimmsten Umständen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364541_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Tierquälerei – entdeckt auf der Raststätte Trens Ost auf der Brennerautobahn: Sieben Hunde der Rasse English Setter sollten zu einem Jagdausflug nach Lappland gebracht werden. Als die Polizei das Fahrzeug kontrollierte, entdeckten sie die Tiere in einem stark beengten Laderaum untergebracht – und bereits tot. Auch der zunächst noch lebende siebte Hund verendete <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tierquaelerei-auf-brennerautobahn-sieben-hunde-verenden-unter-schlimmsten-umstaenden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">trotz tierärztlicher Versorgung. Die Ermittlungen laufen.<\/a><BR \/><h3>\r\nRente: Das Eintrittsalter steigt weiter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364544_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Aussichten sind wenig erfreulich: Das gesetzliche Renteneintrittsalter verschiebt sich immer weiter nach hinten. Wie weit, zeigt eine neue Projektion der staatlichen Generalbuchhaltung: 2029 wird man wohl sechs Monate später als heute in Rente gehen können. Doch wo führt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/rente-das-eintrittsalter-steigt-weiter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das langfristig hin? Irgendwann zur Rente mit 70 oder gar 75?<\/a><BR \/><h3>\r\nAb morgen: Diesel wird noch teurer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364547_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ab dem morgigen Samstag wird der Tankrabatt auf Diesel hierzulande von 12,2 auf 6,1 Cent pro Liter reduziert. Dadurch kann sich ein voller Tank nach Berechnungen des Verbraucherschutzverbands Codacons <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/ab-morgen-diesel-wird-noch-teurer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">um rund 3 Euro verteuern<\/a>.<BR \/><h3>\r\nDoch Autosteuer zahlen? Das sind die (legalen) Schlupflöcher<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364553_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die geplante Befreiung von der Autosteuer in Italien ab 2027 klingt für viele Autofahrer zunächst nach einer guten Nachricht. Doch die neue Regelung hat Grenzen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/doch-autosteuer-zahlen-das-sind-die-legalen-schlupfloecher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und schon wird überlegt, wie sich diese umgehen lassen.<\/a><h3>\r\nBozen: Halbes Kilo Drogen in den Talferwiesen entdeckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364556_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Bozner Finanzpolizei hat bei zwei getrennten Einsätzen insgesamt rund ein halbes Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen die Talferwiesen und das Stadtgebiet. Zum <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-halbes-kilo-drogen-in-den-talferwiesen-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einsatz kamen auch Drogenspürhunde.<\/a>