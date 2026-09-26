<h3>\r\nBILDER UND VIDEO | Reinbachfälle: Suche nach Vermisstem bleibt erfolglos<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364922_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Samstag haben mehr als 90 Einsatzkräfte erneut nach dem vermissten Horst Crepaz aus Bruneck gesucht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bilder-und-video-reinbachfaelle-suche-nach-vermisstem-bleibt-erfolglos" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Suche nach dem 84-Jährigen blieb jedoch erfolglos.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nNahe des Drusus-Stadions entdeckte Leiche identifiziert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364925_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die am Montag nahe des Drusus-Stadions in Bozen gefundene Leiche wurde von den Behörden identifiziert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nahe-des-drusus-stadions-gefundene-leiche-identifiziert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es handelt sich um einen 33-jährigen brasilianischen Staatsbürger.<\/a><BR \/><h3>\r\nWie ein Hellseher bei der Vermisstensuche in Prags half<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364928_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit Videokameras, Suchhunden und alpiner Erfahrung hatten die Bergretter im Hochpustertal nach Gottfried Dieter Meyer gesucht. Der 69-Jährige galt im Gebiet Fanes-Sennes-Prags als vermisst – bis aus Hunderten Kilometern Entfernung ein rätselhafter Hinweis eintraf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-ein-hellseher-bei-der-vermisstensuche-in-prags-half" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hellseher Michael Schneider aus dem Harz (Bundesland Sachsen-Anhalt) gab an, die genauen Koordinaten des Vermissten zu kennen.<\/a><BR \/><h3>\r\n26 Mal „Drei Gläser“ für Südtirols Weine<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364931_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Südtirols Weine konnten die Verkoster des renommierten italienischen Weinführers „Gambero Rosso“ einmal mehr überzeugen: 26 Weine – zwei mehr als im Vorjahr – werden in „Vini d’Italia 2027“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/26-mal-drei-glaeser-fuer-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit den begehrten „Tre Bicchieri“, den „Drei Gläsern“, ausgezeichnet.<\/a><BR \/><h3>\r\nEin Weckruf<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364934_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor vier Wochen erst hatte ich einem Doppelpunkt der Künstlichen Intelligenz gewidmet. Dass ich heute wieder zum selben Thema schreibe, zeigt, wie sehr sich die Ereignisse rund um Künstliche Intelligenz überschlagen. Es bleibt kaum mehr Zeit zum Einordnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-weckruf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Redakteur Philipp Trojer.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEs hagelt Kritik: „Italien, du bist hässlicher als zuvor“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1364937_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Italiens Trainer Roberto Mancini hat nach der Heimpleite zum Auftakt seiner zweiten Amtszeit als Fußball-Nationaltrainer <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/es-hagelt-kritik-italien-du-bist-haesslicher-als-zuvor" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verständnis für den Unmut der eigenen Fans gezeigt.<\/a>