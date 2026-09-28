<h3>\r\nSüdtirol: In sechs Jahren jede zehnte Bar verloren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1365618_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Italien verliert seine Bars und Cafés. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/suedtirol-in-sechs-jahren-jeden-zehnte-bar-verloren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Schnitt schließen täglich elf Betriebe, wie eine Analyse des Wirtschaftsverbandes Confesercenti zeigt. Auch in Südtirol ist die Zahl rückläufig.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSpritpreis: Hier können Sie in Südtirol günstiger tanken<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1365621_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/erste-eni-tankstellen-in-suedtirol-uebernehmen-den-spritpreisdeckel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der von Eni angekündigte Preisdeckel ist seit dem heutigen Montag in Kraft. Erste Tankstellen in Südtirol haben ihre Preise bereits entsprechend angepasst. Wo Autofahrer bereits günstiger tanken können, lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nABSTIMMUNG: Dieselpreis so hoch wie nie in Südtirol – Auf E-Auto umsteigen?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="820297" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Am gestrigen Sonntag hat ein Liter Diesel an einer Tankstelle im Pustertal über 2,50 Euro gekostet – das gab es noch nie in Südtirol. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-dieselpreis-so-hoch-wie-nie-in-suedtirol-auf-e-auto-umsteigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Grund für die erneut gestiegenen Dieselpreise ist die Halbierung des Tankrabatts am Samstag. ENI will ab heute nun eine Deckelung bei Diesel und Benzin vornehmen. Auch IP hat angekündigt, am Preis drehen zu wollen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n22-Jähriger trinkt Kratom-Tee: Herzstillstand<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1365624_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der ganz einfach in einschlägigen Kräuterläden oder Automaten erhältliche Kratom-Tee hat bei einem 22-jährigen gesunden Mann in Innsbruck zu einem akuten Herzstillstand geführt. Davon berichten jetzt Innsbrucker Intensivmediziner. Große Probleme gibt es in den USA. Vor dem Konsum wurde erst vor kurzem von deutschen Behörden gewarnt.<h3>\r\nAussprache: Kein zusätzliches Geld für Bauern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1365627_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Großraubwild, Hitze und die damit zusammenhängenden Probleme und Herausforderungen für die Landwirtschaft: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aussprache-kein-zusaetzliches-geld-fuer-bauern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das waren unter anderem die Themen einer Aussprache zwischen Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher, Bauernbund-Obmann Daniel Gasser, SBB-Direktor Siegfried Rinner und dem Unterstaatssekretär im Landwirtschaftsministerium, Patrizio Giacomo La Pietra.<\/a>