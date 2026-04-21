<h3>\r\nRattengift in HIPP-Babynahrung: „In Südtirol nichts Verdächtiges gefunden“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1304277_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit Rattengift in Babynahrung versucht ein Unbekannter, den Babykosthersteller Hipp zu erpressen. Eltern sind in Sorge, die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter. In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser entdeckt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rattengift-in-hipp-babynahrung-in-suedtirol-nichts-verdaechtiges-gefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laboruntersuchungen ergaben, dass diese Rattengift enthielten.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nHaben Sie die Sommerreifen schon montiert?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1304280_image" \/><\/div>\r\nVier Reifen, vier kleine Kontaktflächen – und doch entscheidet sich genau hier, ob das Auto sicher bremst, sauber in der Spur bleibt oder im Ernstfall ins Rutschen gerät. Seit dem gestrigen 20. April nimmt die Verkehrspolizei die Reifen wieder ganz genau unter die Lupe: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrspolizei-verschaerft-ab-heute-kontrollen-zum-zustand-von-reifen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie werden im Rahmen einer neuen Kontrollkampagne flächendeckend auf Zustand, Vorschriftsmäßigkeit und Passgenauigkeit geprüft.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n27-Jährige stirbt an den Folgen eines Asthmaanfalls auf der A22<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1304283_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie starb im Alter von nur 27 Jahren an den Folgen eines schweren Asthmaanfalls: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trient-27-jaehrige-stirbt-an-den-folgen-eines-asthmaanfalls-auf-der-a22" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der tragische Vorfall um Tamara Rosas sorgt dieser Tage im ganzen Trentino für große Bestürzung.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nAndrea Pizzini: „Habe weltweit einzigartige Kamera gebaut“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1304286_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Nach 14 Monaten habe ich die einzige Kamera der Welt entwickelt, die direkt-farbpositive Fotografien im Format 127 mal 200 Zentimeter aufnehmen kann. Ich habe ein Werkzeug erschaffen, das sonst niemand auf der Welt besitzt“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/andrea-pizzini-habe-weltweit-einzigartige-kamera-gebaut" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lässt Filmemacher Andrea Pizzini in den sozialen Medien aufhorchen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDer herzzerreißende Abschied von Alex Manningers Frau<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1304289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Unfalltod von Alexander Manninger hat die internationale Fußballszene erschüttert. Jetzt hat die Witwe des österreichischen Torhüters auf die Beileidsbekundungen reagiert <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/der-herzzerreisende-abschied-von-alex-manningers-frau" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und in einem emotionalen Post ihre Gefühle offenbart.<\/a>