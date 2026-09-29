<h3>\r\nTragödie in Bozen: 4-jähriges Mädchen stirbt nach Unfall mit Kleintransporter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366056_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Traurige Nachrichten aus Bozen: Das vierjährige Mädchen, das am heutigen Dienstagvormittag von einem Kleintransporter erfasst worden war, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-folgenschwerem-unfall-fuenfjaehrige-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat den schweren Unfall nicht überlebt.<\/a><BR \/><h3>\r\nTausende Schüler in Südtirol leiden unter Ängsten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366059_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Notendruck, zu viele Prüfungen binnen kurzer Zeit, Stress wegen Mitschülern oder Lehrern: Tausende Schüler in Südtirol haben mit Ängsten zu kämpfen. Allein im vergangenen Schuljahr haben italienische Mittel- und Oberschüler <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/tausende-schueler-in-suedtirol-leiden-unter-aengsten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">über 900 Gespräche am Schalter „Parliamone“ wegen Ängsten geführt.<\/a><BR \/><h3>\r\nTödlicher Traktorunfall im Sarntal: Bauer erliegt vor Ort den Verletzungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366062_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jede Hilfe zu spät kam am heutigen Dienstagnachmittag für den 75-jährigen Bauer des Winterstoller-Hofs in der Sarner Fraktion Windlahn: Ersten Angaben zufolge wurde er bei einem Arbeitsunfall so schwer verletzt, dass die Ärzte nichts mehr für ihn tun konnten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-arbeitsunfall-im-sarntal-bauer-erliegt-vor-ort-den-verletzungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er verstarb noch an der Unfallstelle.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Der fliegende Korb“: Das Bier kommt per Drohne auf die Hütte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366065_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von frischem Brot und Gemüse bis hin zu Knödeln und Baumaterialien: Drohnen transportieren in Südtirol längst Nachschub in schwindelerregende Höhen: auf Strecken von über 10 Kilometern <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/der-fliegende-korb-das-bier-kommt-per-drohne-auf-die-huette" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">überwinden sie dabei bis zu 1.500 Höhenmeter.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Großbrand am Ritten: „Wir hoffen, dass Tobias noch lebt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366068_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch fünf Tage nach dem verheerenden Brand auf dem Voglhauserhof in Lengstein am Ritten fehlt von Hofbesitzer Tobias Unterhofer jede Spur. Der 43-Jährige wird seit dem Feuer in der Nacht auf Mittwoch vermisst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-grossbrand-am-ritten-wir-hoffen-dass-tobias-noch-lebt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seine Familie hofft weiterhin, dass er sich vom Hof entfernen konnte und noch lebt.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Eni und IP: Auch Q8 senkt die Spritpreise<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366071_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach Eni und IP will nun auch der Tankstellenkonzern Q8 die Kraftstoffpreise in Italien begrenzen. Das Unternehmen folgt damit einem Appell der italienischen Regierung an die Energiebranche, angesichts <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/nach-eni-und-ip-auch-q8-senkt-die-spritpreise" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der hohen Preise bei Benzin und Diesel für Entlastung zu sorgen.<\/a>