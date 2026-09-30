<h3>\r\nAlperia-Strom: „Günstigstes Angebot in Italien“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366638_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein aktuelles Angebot von Alperia bietet laut dem Vergleichsportal der staatlichen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/alperia-strom-guenstigstes-angebot-in-italien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Regulierungsbehörde Arera derzeit den günstigsten Stromtarif in Italien. Darauf macht Alperia selbst in einer Aussendung aufmerksam.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMädchen in Bozen überfahren: „Wie kann unsere Tochter nicht mehr da sein?“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366641_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein folgenschwerer Unfall hat die Landeshauptstadt am gestrigen Dienstag erschüttert: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/maedchen-in-bozen-ueberfahren-wie-kann-unsere-tochter-nicht-mehr-da-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein vierjähriges Mädchen war in der Garibaldistraße von einem Lieferwagen erfasst worden und anschließend ihren schweren Verletzungen erlegen. Zurück bleiben fassungslose Eltern und drängende Fragen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Terrorverdacht: Pilot soll versucht haben, Flugzeug abstürzen zu lassen<\/h3>\n\n<video-jw video-id="Wk733wII"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Ein Handgemenge auf einem Flug von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Israel hat am heutigen Mittwoch zu einer Umleitung nach Saudi-Arabien geführt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/verdacht-auf-versuchten-anschlag-auf-flydubai-maschine" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Laut israelischen Medien dürfte einer der Piloten versucht haben, die Maschine der Airline Flydubai zum Absturz zu bringen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nGefährlich nah an Sinner: So erobert Zverev die Nummer eins<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366644_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Gegensatz zu Jannik Sinner steht Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Peking am Start. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/gefaehrlich-nah-an-sinner-so-erobert-zverev-die-nummer-eins" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sollte der zweimalige Grand-Slam-Turniersieger in China erfolgreich sein, ist die Nummer eins der Welt nicht mehr allzu weit entfernt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDiese Südtiroler Wellnesshotels gehören zu Europas Spitze<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1366647_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/diese-suedtiroler-wellnesshotels-gehoeren-zu-europas-spitze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtirols Wellnesshotels sind in einem neuen europäischen Ranking auffallend stark vertreten. Sechs Häuser schaffen es unter die Top Ten – eines davon ist sogar das bestplatzierte Wellnesshotel Italiens.<\/a>