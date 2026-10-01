<h3>\r\nFalscher Green Pass: Rechnungshof verurteilt Beamten zu 12.000 Euro<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367118_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Beamter des Trentino soll der Körperschaft mehr als 12.000 Euro zurückzahlen. Der Grund: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/falscher-green-pass-rechnungshof-verurteilt-beamten-zu-12000-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Während der Pandemie soll er einen gefälschten Green Pass verwendet und dadurch in dieser Zeit weiterhin sein Gehalt bezogen haben.<\/a><h3>\r\nDas Land legt drauf: Bis zu 2.000 Euro mehr für ein neues E-Auto<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367121_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Land will den Umstieg auf reine Elektroautos stärker fördern. Beim Kauf können Bürger künftig bis zu 2.000 Euro zusätzlich erhalten. Das Land will damit angesichts der derzeit hohen Treibstoffpreise den Umstieg erleichtern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-land-legt-drauf-bis-zu-2000-euro-mehr-fuer-ein-neues-e-auto" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Auch eine Verschrottungsprämie für sehr alte Autos ist geplant.<\/a><BR \/><h3>\r\nSuche mit Drohnen: Von Tobias Unterhofer fehlt weiterhin jede Spur<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367124_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Suche nach Tobias Unterhofer nach dem verheerenden Brand auf dem Voglhauserhof in Lengstein am Ritten blieb bislang ergebnislos – an der Brandstelle und auch in der Umgebung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suche-mit-drohnen-von-tobias-unterhofer-fehlt-weiterhin-jede-spur" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>Nächtlicher Einbruch in Malser Hotel: „Die Angst bleibt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367127_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwei fremde Gestalten, die mit Taschenlampen durch die Rezeption schleichen: Unbekannte haben sich in der Nacht auf Mittwoch unbefugt Zutritt in das Hotel Tyrol in Mals verschafft. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/naechtlicher-einbruch-in-malser-hotel-die-angst-bleibt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch wenn Beute und Schäden überschaubar sind, „die Angst bleibt“, erklärt Christiane Schenk von der Betreiberfamilie.<\/a><h3>\r\nJannik Sinner: Fliegt er oder fliegt er nicht?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367130_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Seit zweieinhalb Monaten ist Jannik Sinner der große Abwesende im Tenniszirkus. Nun kochen neue Spekulationen hoch. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/jannik-sinner-fliegt-er-oder-fliegt-er-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a>