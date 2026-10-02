<h3>\r\nGrippesaison steht vor der Tür: Kostenlose Impfung ab 15. Oktober<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367718_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ab 15. Oktober können sich alle Südtiroler kostenlos gegen die Grippe impfen lassen. Vormerkungen sind bereits ab 12. Oktober möglich. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/grippesaison-steht-vor-der-tuer-kostenlose-impfung-ab-15-oktober" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Land will damit die Impfquote erhöhen und insbesondere Menschen mit erhöhtem Risiko schützen.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach tödlichem Unfall in Proveis: Trauer um Bruno Paris<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367721_image" \/><\/div>\r\nTragischer Unfall am Donnerstag in den Wäldern von Proveis: Ein 80-jähriger Mann ist nach einem Sturz in unwegsamem Gelände ums Leben gekommen. Bei dem Verunglückten handelt es sich um Bruno Paris aus Rumo, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlichem-unfall-in-proveis-trauer-um-bruno-paris" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der allein in einem Waldgebiet nahe der Höfe Körbler unterwegs war.<\/a><BR \/><h3>\r\nBauarbeiter drohen, sich von Balkon zu stürzen: Wieder Protest in St. Sigmund<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367724_image" \/><\/div>\r\nErneut hat ein Protest auf der Baustelle für eine Wohnsiedlung in der „Gisse“ bei St. Sigmund für Aufsehen gesorgt: Drei Arbeiter aus Ägypten haben sich gestern Nachmittag auf Balkone im zweiten und dritten Stock zweier Häuser zurückgezogen und damit gedroht, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bauarbeiter-drohen-sich-von-balkon-zu-stuerzen-wieder-protest-auf-der-baustelle" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in die Tiefe zu springen.<\/a><BR \/><h3>\r\nImmer mehr Spitalsärzte kündigen – Trentino-Südtirol besonders betroffen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367727_image" \/><\/div>\r\nItaliens Krankenhäuser verlieren zunehmend Ärzte, die ihre Stellen freiwillig vor dem Ruhestand aufgeben. Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in Trentino-Südtirol. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/immer-mehr-spitalsaerzte-kuendigen-trentino-suedtirol-besonders-betroffen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach einer Untersuchung der Ärztegewerkschaft Anaao Assomed überstieg dort die Zahl der freiwilligen Kündigungen die Zahl der Pensionierungen deutlich.<\/a><BR \/><h3>\r\nDa ist das Ding: Sinner hat seinen Führerschein<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367730_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach seiner Knieverletzung kämpft Jannik Sinner aktuell um die Rückkehr auf die ATP-Tour. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/da-ist-das-ding-sinner-hat-seinen-fuehrerschein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Abseits des Tennisplatzes darf der Sextner nun aber aufatmen.<\/a>