<h3>\r\nRiffian: Wanderer stürzt bei Maiser Waalweg in die Tiefe – tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367895_image" \/><\/div>\r\nZu einem tödlichen Wanderunfall ist es am Samstag auf dem Maiser bzw. Saltauser Waalweg <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/riffian-wanderer-stuerzt-bei-maiser-waalweg-in-die-tiefe-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auf Höhe des Riffianer Sportplatzes gekommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nNächtlicher Verkehrsunfall auf der Rittner Straße<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367898_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall mit glücklicherweise glimpflichen Folgen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/naechtlicher-verkehrsunfall-auf-der-rittner-strasse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kam es in der Nacht auf Samstag auf der Landesstraße Ritten bei Oberleitach.<\/a><BR \/><h3>\r\nProtest in St. Sigmund mit Vorgeschichte: Wie es ein Unternehmer sieht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem neuerlichen Protest auf der Baustelle in der „Gisse“ in St. Sigmund <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/protest-in-st-sigmund-mit-vorgeschichte-wie-es-ein-unternehmer-sieht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">stellt sich die Situation aus Sicht eines an der Wohnsiedlung beteiligten Unternehmers etwas anders dar.<\/a><BR \/><h3>\r\nSprit: „Dann wären 1,40 Euro dauerhaft möglich“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367904_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eni, IP, Q8 und inzwischen auch Tamoil haben ihre Spritpreise begrenzt. Tankstellen anderer Gesellschaften bekommen das unmittelbar zu spüren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/sprit-dann-waeren140-euro-dauerhaft-moeglich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei Südtiroler Tankstellenbetreiber berichten von geringeren Mengen – und stellen grundsätzliche Fragen zum Markt.<\/a><BR \/><h3>\r\nKompatscher- Nachfolge: So schaut es aus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367907_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl zeichnet sich noch kein klarer Favorit für die Nachfolge von Landeshauptmann Arno Kompatscher ab. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kompatscher-nachfolge-so-schaut-es-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das zeigt das aktuelle Politbarometer des Instituts Apollis für die „Südtiroler Wirtschaftszeitung“ SWZ.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Es tut mir sehr leid“ – Jannik Sinner sagt für Shanghai ab<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1367910_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinner muss wie befürchtet auch auf das ATP-Masters in Shanghai verzichten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/es-tut-mir-wirklich-leid-jannik-sinner-sagt-fuer-shanghai-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und könnte nun sogar seine Führung in der Weltrangliste verlieren.<\/a>