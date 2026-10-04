<h3>\r\nCampingplatz in Peschiera wird ein Raub der Flammen – mehr als 20 Verletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368147_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einem Brand auf einem großen Campingplatz in Peschiera del Garda sind am Sonntagmorgen mindestens 24 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Behörden erlitt eine Person schwere Verbrennungen an den Beinen. Die meisten anderen mussten mit einer Kohlenmonoxidvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/peschiera-del-garda-campingplatz-in-flammen-zahlreiche-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zur Brandursache gab es zunächst keine genaueren Informationen. Die Polizei ermittelt.<\/a><BR \/><h3>\r\nBischof Ivo Muser über 15 Jahre im Amt, Krise in der Kirche und Glaube im Alltag<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Würde er dieses Amt noch einmal so freudig annehmen? Wie geht er damit um, dass die Ortskirche an vielen Stellen bröckelt? Wo schöpft er Kraft? Wie sieht sein Arbeitstag, wie sein persönliches Glaubensleben aus? Im Podcast zum 15. Jahrtag seiner Bischofsweihe am 9. Oktober gibt Bischof Ivo Muser <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/bischof-ivo-muser-15-jahre-im-amt-krise-in-der-kirche-und-glaube-im-alltag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sehr persönliche Einblicke in sein Leben und Denken.<\/a><BR \/><h3>\r\nDie Qual mit der Wahl in Südtirols Pfarreien<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368153_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am 25. Oktober werden in der Diözese die pfarrlichen Gremien neu gewählt. Das sind der Pfarrgemeinderat und\/oder zumindest ein Pastoralteam. Doch eine Wahl mit Kandidaten und Stimmzettel sind eher die Ausnahme, wie Kassian Lanz, Referent für Pfarreien und Gemeinschaften, erklärt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-qual-mit-der-wahl-in-suedtirols-pfarreien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei sind die Wahlen entscheidend für die Zukunft der Pfarrei.<\/a><BR \/><h3>\r\nMit 312 km\/h erwischt: Warum ausgerechnet der Blitzer den Raser retten könnte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368156_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit 312 km\/h jagte ein Schweizer Manager in seinem Porsche durch Frankreich. Doch statt einer drastischen Strafe könnte ihn ausgerechnet das Radargerät , <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-312-kmh-erwischt-warum-ausgerechnet-der-blitzer-den-raser-retten-koennte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das ihn geblitzt hat, retten.<\/a><BR \/><h3>\r\nSeiser Alm: Bauernfeiertag unterm Schlern<\/h3>Zum 30. Mal fand am Samstagvormittag der traditionelle Almabtrieb von der Seiser Alm statt. Einige tausend Einheimische und Gäste verfolgten gespannt die Heimkehr der rund 250 Rinder von Europas größter Hochalm bis nach Kastelruth. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/seiser-alm-bauernfeiertag-unterm-schlern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schuhplattlerinnen, Goaslschnöller, Alphornbläser und Blaskapellen umrahmten diesen besonderen Festtag für Bauersleute.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSinner weiterhin verletzt: Ist jetzt auch Wien in Gefahr?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368159_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinner hat die geplanten Asien-Turnier abgesagt. Das Knie macht weiterhin Probleme. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-weiterhin-verletzt-ist-jetzt-auch-wien-in-gefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt scheint auch ein Antreten des Südtirolers in Wien gefährdet zu sein.<\/a>