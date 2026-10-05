<h3>\r\nABSTIMMUNG: Sind Sie ein Törggele-Fan?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="572222_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Herbst beginnt in Südtirol traditionell die Zeit des Törggelens. In Buschenschänken und Gasthöfen werden typische Gerichte wie Gerstsuppe, Schlutzkrapfen, Selchkarree oder Blutwurst serviert. Dazu kommen natürlich gebratene Kastanien und der neue Wein, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/abstimmung-sind-sie-ein-toerggele-fan-stimmen-sie-ab-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die fester Bestandteil dieser Jahreszeit sind<\/a>.<BR \/><h3>\r\nDiesel-Rabatt fällt mit heute weg – Wird er jetzt noch teurer?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368684_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>An der Tankstelle könnte es für Millionen Autofahrer noch unangenehmer werden. Der bisherige Diesel-Rabatt fällt mit dem heutigen Montag weg – gleichzeitig sorgen neue Maßnahmen der Mineralölkonzerne derzeit für überraschende Preisbewegungen. Was jetzt beim Dieselpreis passiert und wie stark Autofahrer bereits belastet werden, l <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/diesel-rabatt-faellt-mit-heute-weg-wird-er-jetzt-noch-teurer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">esen Sie hier<\/a>.<BR \/><h3>\r\nLesertelefon: Landesrat Alfreider will „ein paar Probleme sofort lösen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368687_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Lesertelefon von „Dolomiten“ und Stol zur aktuellen Lage im öffentlichen Nahverkehr war ein voller Erfolg. Eine Stunde lang standen Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und Ressortdirektor Martin Vallazza Rede und Antwort. Alfreider versichert im anschließenden Videointerview, dass zwei, <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/lesertelefon-landesrat-alfreider-will-ein-paar-probleme-sofort-loesen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">drei Probleme umgehend gelöst werden können.<\/a><BR \/><h3>\r\nWirtin am Virgl: „Man kämpft jeden Tag ums Überleben“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368690_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von einem beliebten Naherholungsort der Stadt zu einem großteils verlassenen Gelände – das ist die Entwicklung am Virgl. Immer wieder wurden Projekte vorgestellt, die dem Bozner „Haushügel“ neues Leben einhauchen sollten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wirtin-am-virgl-man-kaempft-jeden-tag-ums-ueberleben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Passiert ist bislang aber noch nichts.<\/a><BR \/><h3>\r\nSinner-Trainer: Ein neues Gerücht schlägt hohe Wellen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368159_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch wenn er derzeit nicht auf der ATP-Tour aktiv ist, ranken sich um Jannik Sinner wilde Gerüchte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-trainer-ein-neues-geruecht-schlaegt-hohe-wellen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie betreffen die Trainerfrage.<\/a>