<h3>\r\nSüdtirol: Das Wetter kippt – Erst Sonne, dann Regen und in der Höhe sogar Schnee<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1369593_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Noch zeigt sich der Südtiroler Herbst von seiner freundlichen Seite. Doch das Wetter schlägt in den kommenden Tagen um: Regen und eine Kaltfront ziehen auf, auf den Bergen könnte sogar der erste Schnee fallen.<BR \/><h3>\r\nFür immer vereint: Wo in Italien Haustiere mit ihren Menschen ruhen dürfen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1369596_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für viele ist das Haustier ein vollwertiges Familienmitglied – oft der treueste Begleiter ein Leben lang. Doch am Ende der Reise trennen meist Gesetz und Friedhofsordnungen Mensch und Tier. Allerdings erlauben immer mehr Orte in Italien eine gemeinsame letzte Ruhestätte. Welche Regelungen und Auflagen dabei gelten und was Tierhalter wissen müssen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fuer-immer-vereint-wo-in-italien-haustiere-mit-ihren-menschen-ruhen-duerfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lesen Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nHotspot Villnöß: So will das Tal sich gegen den Ansturm wappnen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1369599_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Überfüllte Busse, stark frequentierte Wiesen und ein hoher Andrang an beliebten Fotopunkten: Villnöß steht zunehmend vor den Herausforderungen eines touristischen Hotspots. Tourismuslandesrat Luis Walcher hat deshalb eine Besprechung zum Hotspot-Management einberufen. Ziel ist es, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/hotspot-villnoess-so-will-das-tal-sich-gegen-den-ansturm-wappnen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> bestehende Erkenntnisse zu bündeln und konkrete, umsetzbare Maßnahmen auf den Weg zu bringen.<\/a><BR \/><h3>\r\nKostenvergleich: E-Auto versus Verbrenner<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1369602_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Beim Verbrenner bleiben oder doch zum E-Auto wechseln? Angesichts hoher Treibstoffpreise stellen sich immer mehr Autofahrer diese Frage. Hier ein aktueller Kostenvergleich – v <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/kostenvergleich-e-auto-versus-verbrenner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">on der Anschaffung bis zum Wertverlust.<\/a><BR \/><h3>\r\nWeg frei für Zverev: Sinner wird Platz eins verlieren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1368159_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Rennen um die Nummer eins der Welt stellt sich fortan nicht mehr die Frage, ob Alexander Zverev an Jannik Sinner vorbeiziehen wird – sondern wann. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/weg-frei-fuer-zverev-sinner-wird-platz-eins-verlieren" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Das vorzeitige Saisonende für Sinner hat den Weg für den deutschen Star freigemacht.<\/a>