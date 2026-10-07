<h3>\r\nSüdtirol: Löhne steigen, aber Kaufkraft hinkt deutlich hinterher<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370043_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Löhne in der Südtiroler Privatwirtschaft sind 2024 wieder stärker gestiegen als die Inflation. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/suedtirol-loehne-steigen-aber-kaufkraft-hinkt-deutlich-hinterher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Trotzdem verdienen Beschäftigte real noch deutlich weniger als 2019. Besonders in Tourismus, Handel und Gastronomie bleibt das Lohnniveau niedrig. Dies geht aus den Daten des Landesstatistikinstituts Astat hervor.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n25 Jahre Institut für Biomedizin: Der Herr der Zellen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370046_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Institut für Biomedizin an der Eurac Research feiert dieser Tage sein 25-jähriges Bestehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/25-jahre-institut-fuer-biomedizin-der-herr-der-zellen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für uns Anlass, bei Institutsleiter Dr. Peter Pramstaller nachzufragen, wo das Institut im internationalen Kontext hin will und kann, was in den unterirdischen Laboren so vor sich geht und wieso Biomedizin derzeit einen solchen Aufwind hat.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nErotisches Spiel endet tödlich: Südtiroler (60) tot in seiner Wohnung gefunden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370049_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erotisches-spiel-endet-toedlich-suedtiroler-60-tot-in-seiner-wohnung-gefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 60-jähriger Südtiroler soll bei einem riskanten erotischen Spiel ums Leben gekommen sein.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDer neue Lehrervertrag droht zu platzen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370052_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der neue Vertrag für Südtirols Grund-, Mittel- und Oberschullehrer droht im letzten Augenblick zu platzen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/der-neue-lehrervertrag-droht-zu-platzen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Land zieht den Passus, der Lehrern freiwillig 28 Wochenstunden im Unterricht ermöglicht, nicht zurück. „Und so unterschreiben wir nicht“, sagen die Gewerkschaften. Jetzt ist die Politik am Zug.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nABSTIMMUNG: Das Haustier mit ins Familiengrab – Was sagen Sie dazu?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="835156" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abstimmung-das-haustier-mit-ins-familiengrab-was-sagen-sie-dazu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für viele Menschen sind Haustiere treue Begleiter und längst Teil der Familie. Doch wenn das Tier stirbt, gelten für eine gemeinsame letzte Ruhestätte mit dem Halter besondere Regeln.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSinners Absage sorgt für Ticket-Welle in Turin<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370055_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinner hat seine Saison 2026 verletzungsbedingt vorzeitig beendet und wird damit auch die ATP Finals in Turin verpassen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinners-absage-sorgt-fuer-ticket-welle-in-turin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Nachricht sorgt nicht nur für Enttäuschung bei Italiens Tennisfans, sondern offenbar auch für Bewegung auf dem Ticketmarkt.<\/a>