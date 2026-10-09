<h3>\r\nEinsatz in Kurtatsch und Tramin: 46 Tiere aus verwahrlosten Unterkünften gerettet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370949_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>46 Tiere haben die Carabinieri und weitere Einsatzkräfte kürzlich aus zwei verwahrlosten Unterkünften in Kurtatsch und Tramin befreit. Die Tiere lebten unter unhygienischen Bedingungen, waren stark verängstigt und von Flöhen befallen. Zwölf Katzen zeigten deutliche Anzeichen von Unterernährung, bei den Hunden wurden Symptome einer Hornhautentzündung festgestellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einsatz-in-kurtatsch-und-tramin-46-tiere-aus-verwahrlosten-unterkuenften-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine 59-jährige Frau wurde wegen des Verdachts auf Tierquälerei und Aussetzung von Tieren angezeigt.<\/a><BR \/><h3>\r\nInnichen: Chinesin soll WhatsApp-Konto einer 69-Jährigen übernommen haben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370952_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine 69-jährige Frau konnte plötzlich nicht mehr auf ihr WhatsApp-Konto zugreifen. Eine mutmaßliche Täterin soll ihr Konto gehackt und anschließend Nachrichten mit dringenden Geldforderungen an ihre Kontakte verschickt haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/innichen-chinesin-soll-whatsapp-konto-einer-69-jaehrigen-uebernommen-haben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Carabinieri konnten die Verantwortliche dank rascher Ermittlungen identifizieren und zeigten sie bei der zuständigen Justizbehörde an.<\/a><BR \/><h3>\r\nMeran: Ärzte wollen in den Notarztwagen – und stoßen auf Widerstand<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370955_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es herrscht, gelinde gesagt, Unmut bei einigen Ärzten der Notaufnahme im Meraner Spital. „Wir haben angefragt, Dienst im Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zu tun, aber man lässt uns hängen. Es gibt auch andere im Land, die Interesse hätten“, sagt einer von ihnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-aerzte-wollen-in-den-notarztwagen-und-stossen-auf-widerstand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei haben sie geforderte Kurse absolviert und Notfälle in der Notaufnahme sind ihr täglich Brot.<\/a><BR \/><h3>\r\nDas Virus geht von Stall zu Stall<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370958_image" \/><\/div>\r\nDas aus Afrika stammende Shamonda-Virus breitet sich in den heimischen Rinderställen aus. Im Pustertal sind nach Einschätzung des Bauernbundes bereits rund 90 Prozent der Betriebe betroffen. Die Tiere leiden unter Fieber und Durchfall, die Milchleistung sinkt deutlich. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-virus-geht-von-stall-zu-stall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Impfstoff fehlt bislang. Nun hoffen die Bauern auf kühlere Temperaturen, die das Aus für die Überträger bedeuten, eine Mückenart.<\/a><BR \/><h3>\r\nAlperia: Neue Strom-Tarife für Südtirols Unternehmen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370961_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Strom und Gas sollen für Südtirols Unternehmen günstiger werden. Dafür haben Alperia und der Südtiroler Wirtschaftsring (SWR) ihr Rahmenabkommen überarbeitet <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/alperia-neue-strom-tarife-fuer-suedtirols-unternehmen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und neue Fixpreistarife auf den Weg gebracht.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach 20 Tagen Pause: FC Südtirol vor Heimkracher<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1370964_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach knapp drei Wochen kehrt der FC Südtirol am Samstag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Ascoli Calcio auf die Wettkampfbühne zurück. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/nach-20-tagen-pause-fc-suedtirol-vor-heimkracher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was hat sich in diesen 20 Tagen getan?<\/a>