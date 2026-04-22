<h3>\r\nPerson tot in Deutschnofen aufgefunden: Das sagt die Staatsanwaltschaft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1304643_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/person-tot-in-deutschnofen-aufgefunden-kein-fremdverschulden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zum Tod einer bislang nicht zweifelsfrei identifizierten Person, deren Leichnam in einem Heizraum in Deutschnofen entdeckt worden war, teilte die Bozner Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer Aussendung mit, dass angesichts der Umstände des Auffindens Fremdverschulden ausgeschlossen wird.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBergtouren per KI planen? Warum falsche Infos zur Gefahr werden können<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1304646_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Immer mehr Menschen planen Wanderungen und Bergtouren mithilfe von künstlicher Intelligenz und Social Media – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bergtouren-per-ki-planen-warum-falsche-infos-zur-gefahr-werden-koennen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">doch ungenaue, veraltete oder missverstandene Informationen führen laut Bergrettung Südtirol zunehmend zu riskanten Situationen im alpinen Gelände. Ein Selbsttest zeigt, wie schnell selbst anspruchsvolle Touren als „machbar“ eingestuft werden – und was dabei entscheidend fehlt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVintl: Wolf auf Umfahrungsstraße angefahren und getötet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1304649_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vintl-wolf-auf-umfahrungsstrasse-angefahren-und-getoetet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf der Umfahrungsstraße bei Vintl wurde am frühen Mittwochmorgen ein Wolf von einem Auto angefahren und getötet. In Bozen soll der Kadaver nun untersucht werden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSüdtirol: So groß war die Angst vor Jobverlust noch nie<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1304652_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/noch-haelt-die-arbeitnehmer-stimmung-aber-wie-lange" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Noch haben der Irankrieg und dessen Folgen nicht auf die Stimmung der Arbeitnehmer durchgeschlagen. Laut jüngstem Afi-Barometer zeigen sich viele Beschäftigte noch optimistisch und die Wirtschaft resilient. Die Sorge vor einem Jobverlust steigt hingegen auf einen Negativrekord.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVillnöß: Wolf läuft seelenruhig durch das Ortszentrum<\/h3>\n\n<video-jw video-id="LTiKcoLO"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/villnoess-wolf-laeuft-seelenruhig-durch-das-ortszentrum" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einen gemütlichen Spaziergang scheint ein Wolf in der vergangenen Nacht im Ortszentrum von St. Magdalena in Villnöß gemacht zu haben. Wie man sieht, scheinen viele Wölfe ihre Scheu vor Menschen und Siedlungen verloren zu haben.<\/a>