<h3>\r\nBozen: Nach Einbruch bei Seniorin – Polizei verhaftet 19-Jährigen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1371285_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Polizeistreife hat in Bozen einen 19-Jährigen angehalten, der kurz zuvor in die Wohnung einer 90-Jährigen eingebrochen sein soll. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-nach-einbruch-bei-seniorin-polizei-verhaftet-19-jaehrigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Beute konnte der Seniorin zurückgegeben werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nSchuss in Wohnung in Sterzing: Frau zeigt Ex-Partner ihrer Bekannten an<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1371288_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein mutmaßlicher Schuss in einer Wohnung im Raum Sterzing beschäftigt die Ermittler. Eine Frau hat Anzeige erstattet, nachdem der ehemalige Partner einer Bekannten vor einigen Wochen bei ihr aufgetaucht sein <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schuss-in-wohnung-in-sterzing-frau-zeigt-ex-partner-ihrer-bekannten-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und in ihrer Wohnung einen Schuss abgegeben haben soll.<\/a><BR \/><h3>\r\n50 Euro unterm Scheibenwischer? Was es damit auf sich hat<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1371291_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein 50-Euro-Geldschein unterm Scheibenwischer? Falsch, echt oder ein Werbegag? Doch jetzt aussteigen und nachsehen, kann fatal sein. Denn genau diesen Moment der Ablenkung nutzen die Täter – und futsch sind Handtasche, Handy oder gar das ganze Auto. Auch die Behörden warnen staatsweit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/50-euro-unterm-scheibenwischer-was-es-damit-auf-sich-hat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">vor diesem und ähnlichen Parkplatz-Diebstahltricks.<\/a><BR \/><h3>\r\nSchießerei in Trient: Zellentüren für Vater und Tochter aus Bozen bleiben zu<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1371294_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Vater (40) und seine Tochter (19) aus Bozen, die verdächtigt werden, am Samstag vor einer Woche Schüsse im Trientner Stadtteil Madonna Bianca abgegeben zu haben, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schiesserei-in-trient-zellentueren-fuer-vater-und-tochter-aus-bozen-bleiben-zu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bleiben vorerst im Gefängnis Montorio in Verona in vorbeugender Verwahrungshaft.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Wer hier bleibt und investiert, braucht Perspektiven“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1371297_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Was macht den ländlichen Raum für Betriebe und Fachkräfte attraktiv? Beim Tag des Handwerks in Bozen rückte der lvh eine Frage in den Mittelpunkt, die in der Debatte um den Brain-Drain oft zu kurz kommt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wer-hier-bleibt-und-investiert-braucht-perspektiven" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was brauchen jene, die sich bewusst für Südtirol entscheiden?<\/a><BR \/><h3>\r\nEhrung in Meran: Superstar Zidane im Kurhaus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1371300_image" \/><\/div>\r\nSeit Jahren macht Fußballstar Zinedine Zidane, der mittlerweile Trainer von Frankreich ist, Urlaub in Meran. Jetzt hat er von der Kurstadt eine ganz besondere Ehrung bekommen.