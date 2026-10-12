<h3>\r\nReinhold Messner: „Ich will kein Grab“<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1371924_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der frühere Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner will nach seinem Tod kein eigenes Grab haben. Der 82-Jährige wünscht sich nach eigenem Bekunden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/reinhold-messner-ich-will-kein-grab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dass seine Asche später verstreut wird.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTschenett: „Nicht warten, bis die Kostenlawine schon da ist“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1371927_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) begrüßt die Ankündigung von Landeshauptmann Arno Kompatscher, den Landeshaushalt 2027 verstärkt auf soziale Gerechtigkeit und die Stärkung der Kaufkraft auszurichten. Angesichts der angespannten internationalen Lage und der Gefahr weiterer erheblicher Energiepreissteigerungen fordert der ASGB jedoch bereits jetzt konkrete Maßnahmen, um Familien, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/tschenett-nicht-warten-bis-die-kostenlawine-schon-da-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Arbeitnehmer und Rentner vor zusätzlichen finanziellen Belastungen zu schützen.<\/a><BR \/><h3>\r\nItalien verschärft Kontrollen bei E-Bikes: Strafen bis 15.000 Euro<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1371930_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/italien-verschaerft-kontrollen-bei-e-bikes-strafen-bis-15000-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach der Verschärfung der Vorschriften für E-Scooter geraten in Italien nun auch Elektrofahrräder stärker ins Visier der Behörden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEr behandelte schon Goggia: Brunecker Arzt soll Sinner helfen<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371933_image" \/><\/div>\r\n<\/h3>\r\nAnhaltende Knieschmerzen zwangen Jannik Sinner zum frühzeitigen Abbruch seiner Saison. Jetzt hat sich der 25-Jährige einem Südtiroler Arzt anvertraut, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/er-behandelte-schon-goggia-brunecker-arzt-soll-sinner-helfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der ihn auf seinem Weg zurück medizinisch unterstützen soll.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: Drogen-Lager im Blumenkasten entdeckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1371936_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein aufmerksamer Anwohner hat am Samstagabend in Bozen für einen Ermittlungserfolg der Carabinieri gesorgt. Als er verdächtiges Verhalten eines Mannes bei den Blumenkästen eines Wohngebäudes beobachtete, wählte er die Notrufnummer 112. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-drogen-lager-im-blumenkasten-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Ordnungshüter rückten umgehend aus und stellten fast 400 Gramm Haschisch sicher.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSo kriminell ist Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1371939_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bozen liegt im italienweiten Kriminalitätsranking vor Trient. Doch welche Straftaten werden in Südtirol besonders häufig angezeigt, wo steht die Provinz im Vergleich zu anderen Regionen – und wie haben sich die Zahlen zuletzt entwickelt? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-kriminell-ist-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die aktuelle Statistik liefert überraschende Einblicke.<\/a>