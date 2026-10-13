<h3>\r\nNach Brand am Ritten: Keine menschlichen Überreste in der Ruine<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1372488_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Drei Wochen nach dem Brand, der den Heustadel des Voglhauserhofs in Lengstein auf dem Ritten zerstört und rund 3.000 Hühnern das Leben gekostet hat, fehlt vom Hofbesitzer Tobias Unterhofer, 43, weiterhin jede Spur. Die Feuerwehrleute, die in den Tagen nach dem Brand die Ruinen des Stadels systematisch bis in den letzten Winkel abgesucht hatten, schließen aus, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-brand-am-ritten-keine-menschlichen-ueberreste-in-der-ruine" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dass sich dort menschliche Überreste befinden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nUttenheim: Brutaler Angriff mit Metallstange am „Uitnoma Kirschta“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1372002_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Wochenende herrschte in Uttenheim Feststimmung. Der „Uitnoma Kirschta“ wurde gefeiert. Abseits des Festzeltes kam es jedoch am Samstagabend zu dramatischen Szenen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/uttenheim-brutaler-angriff-mit-metallstange-am-uitnoma-kirschtahttps:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/uttenheim-brutaler-angriff-mit-metallstange-am-uitnoma-kirschta" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein noch unbekannter Täter soll einen Jugendlichen aus dem Dorf mit einer Metallstange krankenhausreif geschlagen haben.<\/a><BR \/><h3>\r\nUnfall in Eppan: Frau auf Zebrastreifen von Pkw angefahren – Lebensgefahr<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1372491_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein schwerer Unfall hat sich am heutigen Dienstagvormittag beim Kreisverkehr von St. Michael\/Eppan ereignet. Eine 76-jährige Frau wurde beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Pkw angefahren und ersten Informationen zufolge mehrere Meter mitgeschleift. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-verkehrsunfall-in-eppan-person-von-pkw-angefahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Frau musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Bozner Krankenhaus gebracht werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nRotwand: Kletterin stürzt 20 Meter ab<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372494_image" \/><\/div>\r\n<\/h3>\r\nEine 29-jährige Kletterin ist am gestrigen Montagabend aus der Rotwand am Rosengarten gerettet worden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rotwand-kletterin-stuerzt-20-meter-ab-und-verletzt-sich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nachdem sie bei der vorletzten Seillänge ins Seil gestürzt war und sich dabei verletzt hatte.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEr tötete einen Carabiniere: Florian Egger nach 29 Jahren wieder frei<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1372497_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>29 Jahre nach jenem Raubüberfall, bei dem ein Carabiniere ums Leben kam, ist Florian Egger wieder auf freiem Fuß. Der Südtiroler, bekannt als der „Rambo von Laurein“, wurde vor einigen Wochen aus der Haft entlassen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toetete-einen-carabiniere-florian-egger-ist-nach-29-jahren-wieder-frei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Jahr 1997 hatte er bei einer Auseinandersetzung in Meran den Carabiniere Candeloro Zamperini getötet.<\/a><BR \/><h3>\r\nSchwerer Arbeitsunfall in Glurns: Arbeiter gerät mit Arm in Förderband<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1372500_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem schweren Arbeitsunfall sind die Einsatzkräfte am heutigen Dienstag in die Industriezone von Glurns ausgerückt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/arbeitsunfall-in-glurns-arbeiter-geraet-mit-hand-in-foerderband" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Arbeiter hatte sich schwere Verletzungen am Arm zugezogen.<\/a><BR \/><h3>\r\n Meran: Feuerwehren löschen Wohnungsbrand per Drehleiter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1372503_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Brandalarm am späten Dienstagvormittag in Meran: Mehrere Freiwillige Feuerwehren der Umgebung sind zu einem Wohnungsbrand in die Meraner Alpinistraße ausgerückt. Aus dem Gebäude musste niemand evakuiert werden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-freiwillige-feuerwehren-loeschen-wohnungsbrand-per-drehleiter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.<\/a>