<h3>\r\nTödlicher Bergunfall in Schnals: Mann stürzt 100 Meter in die Tiefe<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373283_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu einem tödlichen Bergunfall ist es am heutigen Donnerstagnachmittag in Schnals gekommen: Ein Mann stürzte beim Abstieg von der Kirchbach-Spitze rund <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-bergunfall-in-schnals-mann-stuerzt-100-meter-in-die-tiefe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">100 Meter in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.<\/a><BR \/><h3>\r\nSternenkinder: Wenn Leben endet, bevor es richtig beginnt<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1373286_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Wiege steht im Schlafzimmer, der Kinderwagen ist gekauft: Doch statt Freude über das Familienglück müssen Mama und Tata Abschied nehmen. Wenn ein Baby vor, während oder kurz nach der Geburt verstirbt, bricht für die Eltern oft eine Welt zusammen. Maria Hofer weiß um diesen Schmerz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sternenkinder-wenn-leben-endet-bevor-es-richtig-beginnt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit Jahren begleitet die Krankenhausseelsorgerin Betroffene.<\/a><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Baustellenunfall in Lana: Fünf Arbeiter fallen mehrere Meter in die Tiefe<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Großaufgebot an Einsatzkräfte ist am heutigen Donnerstagvormittag in die Lananer Industriezone angerückt. Auf einer Baustelle sind fünf Arbeiter nach <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/decke-eingestuerzt-grosseinsatz-in-industriezone-lana" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einem Einbruch der Decke bis zu sieben Meter in die Tiefe gestürzt.<\/a><BR \/><h3>\r\nWenn ein Unfall Haus und Hof kosten kann<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373292_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein schwerer Verkehrsunfall ohne Versicherung kann für die Beteiligten existenzbedrohende Folgen haben. Doch auch wer korrekt versichert ist, kann böse Überraschungen erleben. Versicherungsexperte Gregor Stimpfl <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-ein-unfall-haus-und-hof-kosten-kann" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erklärt die Details und wo die Absicherung an ihre Grenzen stößt.<\/a><h3>\r\nMarling: Mit Motorroller gegen Verkehrsinsel – schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373295_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schwer verletzt wurde am Mittwoch ein 60-jähriger Meraner bei einem <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/marling-mit-motorroller-gegen-verkehrsinsel-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Unfall mit seinem Motorroller auf der Marlinger Brücke.<\/a>