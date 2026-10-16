<h3>\r\nEppan | Nach Unfall auf Zebrastreifen: 76-Jährige hat es nicht geschafft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373769_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie ist ihren schweren Verletzungen am heutigen Freitag im Bozner Krankenhaus erlegen: Franziska Winkler. Die 76-jährige Eppanerin wurde am Dienstag bei einem Kreisverkehr in St. Michael\/Eppan auf einem Zebrastreifen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eppan-nach-unfall-auf-zebrastreifen-76-jaehrige-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">von einem Pkw angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt.<\/a><BR \/><h3>\r\nAirbnb boomt weiter in Südtirol: Was steckt dahinter?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373772_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Zahl der Südtiroler Angebote auf der Buchungsplattform Airbnb ist binnen eines Jahres um fast ein Fünftel gestiegen. Etwas Vorsicht ist zwar angebracht, doch zeigt sich, wie schwer das Phänomen der Kurzzeitvermietung <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/airbnb-und-co-boomt-in-suedtirol-intensivere-kontrollen-notwendig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nach wie vor zu fassen ist. Das beklagt auch der HGV.<\/a><BR \/><h3>\r\nUnfall bei Schrambach: Auto überschlagen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373775_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf der Brennerstaatsstraße zwischen Klausen und Brixen hat sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Eine Frau <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfall-bei-schrambach-auto-ueberschlagen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kam mit leichten Verletzungen glimpflich davon.<\/a><BR \/><h3>\r\nCecilia Mittelberger: Mit der Gen-Schere gegen Mehltau und Feuerbrand<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373778_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neue genomische Techniken eröffnen für die Züchtung von Nutzpflanzen ganz neue Möglichkeiten. Mehltauresistente Reben und Apfelbäume, denen der Feuerbrand nichts abkann, sind keine ferne Zukunftsmusik mehr, sagt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/cecilia-mittelberger-mit-der-gen-schere-gegen-mehltau-und-feuerbrand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Cecilia Mittelberger von der Laimburg im Interview.<\/a><BR \/><h3>\r\nBetrug mit falschen Carabinieri: 150.000 Euro erbeutet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373781_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie sollen die Besorgnis ihrer Opfer schamlos ausgenutzt und u.a. durch die Masche des falschen Carabiniere 150.000 Euro erbeutet haben. Die Finanzpolizei hat zwei Männer aus der Provinz Salerno verhaftet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/betrug-mit-falschen-carabinieri-150000-euro-erbeutet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch eine Frau aus Bozen ist in den Fall verwickelt.<\/a>