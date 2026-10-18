<h3>\r\nJenesien unter Schock: Große Trauer um Jakob Lantschner (17)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374375_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jenesien-unter-schock-grosse-trauer-um-jakob-lantschner-17" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Große Trauer herrscht in Jenesien und weit darüber hinaus. Wie berichtet kam in der Nacht auf Samstag der 17-jährige Jakob Lantschner aus Jenesien bei einem Motorradunfall ums Leben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSie kocht Rezepte ihrer Oma nach: Nora Nössing begeistert auf Insta und Co.<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374378_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit einer außergewöhnlichen Idee begeistert die 22-jährige Nora Nössing ihre Anhänger in den sozialen Medien: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/sie-kocht-rezepte-ihrer-oma-nach-nora-noessing-begeistert-auf-insta-und-co" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die junge Boznerin kocht Rezepte ihrer mittlerweile verstorbenen Großmutter nach. Die Auswahl reicht von Kniakiachlen über schwarzplentene Riebler bis hin zum Melchamuas.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nJournalistin Krista Romen: Warum ich im Pfarrgemeinderat mitarbeite<\/h3>\n\n<video-jw video-id="yTJS46Z8"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Fast 15 Jahre lang moderierte Krista Romen die „Tagesschau“ auf Rai Südtirol, die Journalistin gestaltete viele Fernsehbeiträge und zusammen mit Rudi Gamper die beliebte Sendung „Unser Lied“. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/journalistin-krista-romen-warum-ich-im-pfarrgemeinderat-mitarbeite" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit einigen Monaten ist die Boznerin in Pension – und sie wird im neuen Pfarrgemeinderat der Dompfarrei mitarbeiten. Im Podcast erzählt Krista Romen, warum sie sich für die Ortskirche einsetzt und welche Ideen sie einbringen wird.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDemo gegen hohe Lebenshaltungskosten in Mailand eskaliert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374381_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einer Demonstration in Mailand ist es am Samstag zu schweren Ausschreitungen gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/demo-gegen-hohe-lebenshaltungskosten-in-mailand-eskaliert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Protest gegen steigende Lebenshaltungskosten und soziale Missstände eskalierte, es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei, Festnahmen und Sachschäden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBitter für Bahnreisende: Fünf Monate lang steht am Deutschen Eck alles still<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374384_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die baubedingte Totalsperre des Deutschen Ecks zwischen Freilassing und Rosenheim trifft Bahnreisende ab Februar massiv. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bitter-fuer-bahnreisende-fuenf-monate-lang-steht-am-deutschen-eck-alles-still" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Davon sind auch zahlreiche Südtiroler betroffen, die regelmäßig mit der Bahn nach Salzburg oder Wien reisen oder von dort nach Südtirol zurückkehren. Die Sperre wird ihre gewohnten Reiseverbindungen deutlich erschweren und längere Fahrzeiten sowie zusätzliche Umstiege mit sich bringen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDon Guido Avi im Alter von 108 Jahren gestorben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374387_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der älteste Pfarrer des Trentino, Don Guido Avi, erlebte zwei Weltkriege und half während des Zweiten Weltkriegs Verfolgten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/don-guido-avi-im-alter-von-108-jahren-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Noch im Februar feierte sein Heimatdorf seinen 108. Geburtstag. Nun ist Don Guido Avi gestorben.<\/a>