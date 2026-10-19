<h3>\r\nGeschlossene Hütte: Zwei Jugendliche auf 2.340 Metern gerettet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374897_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein dramatischer Rettungseinsatz hat sich in der Nacht auf Sonntag in den Toblacher Bergen abgespielt. Zwei deutsche Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren wollten bei der Bonner Hütte übernachten, standen jedoch vor verschlossenen Türen. Unzureichend ausgerüstet wollten sie die Nacht im Freien verbringen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/geschlossene-huette-zwei-jugendliche-auf-2340-metern-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Bergrettung barg die unterkühlten Teenager und verhinderte so Schlimmeres.<\/a><BR \/><h3>\r\nReicht die Rente im Alter? Experten warnen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374900_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie hoch die Rente im Alter ausfällt, hängt wesentlich vom Verlauf des Berufslebens ab. Teilzeitarbeit, Betreuungspausen und niedrige Einkommen können die späteren Ansprüche deutlich schmälern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/reicht-die-rente-im-alter-experten-warnen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Angesichts des demografischen Wandels gewinnen die private und betriebliche Zusatzvorsorge sowie Maßnahmen gegen Altersarmut zunehmend an Bedeutung. Trotzdem warnen Experten.<\/a><h3>\r\nSüdtirols beste Panettoni: Diese Konditoreien holen Gold, Silber und Bronze<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374903_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei der Qualitätsprüfung im Rahmen der Fachmesse „Hotel“ hat eine unabhängige Jury 17 handwerklich hergestellte Panettoni bewertet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/suedtirols-beste-panettoni-diese-konditoreien-holen-gold-silber-und-bronze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehrere Konditoreien und Bäckereien aus Südtirol wurden für ihre Qualität ausgezeichnet.<\/a><h3>\r\nEhepaar in eigenem Haus getötet und enthauptet: Sohn unter Verdacht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374906_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mirandola steht unter Schock. Vincenza Giannini, 74, und ihr Ehemann Pier Ferdinando Casari, 82, wurden in ihrem eigenen Zuhause getötet und enthauptet. Die grausame Tat erschüttert die Gemeinde in der italienischen Region Emilia-Romagna. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ehepaar-in-eigenem-haus-enthauptet-sohn-unter-verdacht" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Unter Verdacht steht Daniele Tavoni, der 54-jährige Sohn von Vincenza aus einer früheren Ehe.<\/a><h3>\r\nBahnverkehr: Mehr als 1.200 Zugausfälle seit Juni in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374909_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Technische Störungen, Infrastrukturprobleme und zusätzlicher Güterverkehr belasten den Bahnverkehr in Südtirol: Zwischen Juni und Mitte Oktober sind in Südtirol 1.259 geplante Zugfahrten ausgefallen, rund 80 Prozent der Züge waren pünktlich. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider fordert konkrete Verbesserungen bei Zuverlässigkeit und Fahrgastinformation, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bahnverkehr-land-und-betreiber-arbeiten-an-verbesserungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> während das Land langfristig rund zwei Milliarden Euro in die Bahninfrastruktur investieren will.<\/a><h3>\r\nPaukenschlag im Rizinfall: Gianni Di Vita gesteht Affäre<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374912_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwei Todesfälle, eine außereheliche Beziehung und gestohlene Computer: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/paukenschlag-im-rizinfall-gianni-di-vita-gesteht-affaere" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Fall der mutmaßlichen Rizin-Vergiftung von Antonella Di Ielsi (50) und ihrer Tochter Sara (15) in Pietracatella in der Region Molise verfolgen die Ermittler mehrere rätselhafte Spuren.<\/a><h3>\r\n„Das ist eine Heldentat“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1374915_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Das ist eine Heldentat“, schwärmt der Algunder Ortspolizist Martin Frei über die Ehrlichkeit der jungen Meranerinnen Mia Boninsegna, Eva Mayr, Hannah Mayr, Adele Ronchi, Elin Waldner und Theresa Zanier sowie der Algunderin Michela Salvato. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/das-ist-eine-heldentat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was war passiert?<\/a>