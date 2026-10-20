<h3>\r\nExtrem-Wetter-Warnung in Südtirol? Was dahinter steckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1375461_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In den sozialen Medien wird mit besorgten bis ironischen Kommentaren eine von Google für den heutigen Tag ausgegebene „Extremwarnung vor Schnee und Eis“ für Südtirol und das Trentino diskutiert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schnee-alarm-im-netz-was-hinter-der-google-extremwarnung-steckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, gibt Entwarnung.<\/a><BR \/><h3>\r\nMesserstecherei in Meran: Opfer hatte auch Messer dabei<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1375464_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung am gestrigen Abend im Bereich des Meraner Bahnhofs sind neue Details bekannt geworden. Bei dem Opfer der Messerattacke handelt es sich um einen 26-jährigen marokkanischen Staatsbürger, der den Behörden bereits bekannt ist. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/messerstecherei-in-meran-opfer-hatte-auch-messer-dabei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er verließ das Krankenhaus, noch bevor er eingehend behandelt werden konnte.<\/a><BR \/><h3>\r\nWunschkennzeichen fürs Auto: Was möglich ist und wie viel es kostet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1375467_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Regierung in Rom hat mit dem Entwurf des Gesetzesdekrets zur neuen Straßenverkehrsordnung einen wichtigen Schritt hin zum personalisierten Autokennzeichen gemacht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/reform-der-strassenverkehrsordnung-das-wunschkennzeichen-rueckt-naeher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erstmals wurden die Kosten für das sogenannte Wunschkennzeichen festgelegt.<\/a><BR \/><h3>\r\nMakler fordert strengere Regeln für geförderte Wohnungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1375470_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn ein Immobilienmakler strengere Auflagen im Wohnbau fordert, lässt dies aufhorchen. Für Makler Benedict Niederkofler kann es nicht sein, dass großzügig vom Land unterstützte Wohnungen im geförderten Wohnbau nach 20 Jahren genau gleich dastehen wie Wohnungen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/makler-fordert-strengere-regeln-fuer-gefoerderte-wohnungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">für die Häuslbauer keinen Cent vom Land erhalten haben.<\/a><BR \/><h3>\r\nZu oft verletzt: Sinner bekommt keine Millionen-Prämie<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1375473_image" \/><\/div>\r\nDie Verletzung von Jannik Sinner hat nicht nur Auswirkungen auf die Weltrangliste, sondern auch auf das Bankkonto des Tennis-Stars. Weil er zu wenig Turniere bestritten hat, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/zu-oft-verletzt-sinner-bekommt-keine-millionen-praemie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">fällt der Südtiroler aus dem Prämiensystem der ATP heraus.<\/a>