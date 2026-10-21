<h3>\r\nGeisterfahrer auf der MeBo: Polizei verhindert Frontalzusammenstoß<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1375668_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein beherztes und schnelles Eingreifen der Verkehrspolizei hat am Dienstagabend eine Katastrophe auf der MeBo verhindert: Ein verwirrter Autofahrer war entgegen der Fahrtrichtung Richtung Meran unterwegs. Den Beamten gelang es im letzten Moment, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/geisterfahrer-auf-der-mebo-polizei-verhindert-frontalzusammenstoss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das Fahrzeug bei Gargazon zu stoppen und einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Ich als Sinner-Trainer? Das wird nie passieren“<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1375686_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Um Jannik Sinner ranken sich die verschiedensten Trainer-Gerüchte für die Zukunft. Nun wurde einem der größten Trainer der Tennis-Geschichte die Frage gestellt – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/ich-als-sinner-trainer-das-wird-nie-passieren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und die Antwort ist klar.<\/a><BR \/><h3>\r\nWill Herbert Dorfmann Landeshauptmann werden? Das sagt er dazu<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1375818_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Herbert Dorfmann vertritt Südtirol seit 2009 in Brüssel. Laut Mandatslimit in der SVP (25 Jahre im Landtag, in Rom oder in Brüssel) dürfte er 2029 erneut kandidieren. Ob er es tut, lässt Dorfmann offen: „Wir sind erst bei der Hälfte der Amtszeit.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/will-herbert-dorfmann-landeshauptmann-werden-das-sagt-er-dazu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seine Antwort dürfte aber auch andere Gründe haben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWie ist die Stimmung der Südtiroler Arbeitnehmer? Eine Erhebung<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1375545_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unter Südtirols Arbeitnehmern wächst die Zuversicht. Laut dem jüngsten AFI-Barometer schätzen die Beschäftigten sowohl die wirtschaftliche Entwicklung als auch ihre eigene finanzielle Lage wieder positiver ein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/stimmung-der-arbeitnehmer-hellt-sich-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sorge bereiten die hohen Energiepreise.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBis zu 8.000 Euro fürs E-Auto: Wie viel steht Ihnen zu? Hier berechnen!<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1373670_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wer in Südtirol auf ein E-Auto umsteigen möchte, kann – wie berichtet – von attraktiven Förderungen profitieren. Mit unserem Rechner finden Sie ganz einfach heraus, wie viel Förderung Sie kassieren können – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/bis-zu-8000-euro-fuers-e-auto-wie-viel-steht-ihnen-zu-hier-berechnen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">individuell, schnell und unkompliziert.<\/a>