<h3>\r\nSüdtirol: Der erste Schnee in höheren Lagen – Gewitter und Hagel<\/h3>\n\n<video-jw video-id="wh7k3kin"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>In Südtirol ist es in der Nacht zu einem deutlichen Temperatursturz gekommen. Auf den Bergen sanken die Temperaturen um bis zu 10 Grad. Dazu gab es starke Windböen in den Tälern, Gewitter, Hagel und Blitze. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-der-erste-schnee-in-hoeheren-lagen-gewitter-und-hagel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf den Berggipfeln und Wiesen fiel sogar der erste Schnee. Heute beruhigt sich das Wetter wieder, und die Sonne setzt sich zunehmend durch.<\/a><h3>\r\nGift in Zuegg-Marmelade: Jetzt steht der mutmaßliche Erpresser vor Gericht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376244_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein 51-jähriger Mann muss sich wegen versuchter Erpressung des Marmeladenherstellers Zuegg vor Gericht verantworten. Der Mann hatte sich selbst dabei gefilmt, wie er Marmeladengläser des in Lana gegründeten Unternehmens vergiftete. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gift-in-zuegg-marmelade-jetzt-steht-der-mutmassliche-erpresser-vor-gericht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anschließend drohte er, die manipulierten Produkte in den Supermarktregalen stehen zu lassen, sollte das Unternehmen nicht 100.000 Euro bezahlen.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: 35-Jähriger misshandelt seine Ehefrau – Kinder müssen zusehen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376247_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Staatspolizei hat am Montagabend in Bozen-Oberau einen 35-jährigen Mann festgenommen. Er soll seine Ehefrau vor den Augen der gemeinsamen kleinen Kinder misshandelt haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-35-jaehriger-misshandelt-seine-ehefrau-kinder-muessen-zuschauen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Frau wies Verletzungen im Gesicht auf.<\/a><h3>\r\nMillionen für die Post, Ärger ohne Ende: Jetzt greift Kompatscher durch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376250_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Trotz Millionen-Zuschüssen des Landes reißen die Beschwerden über den Postdienst nicht ab. Jetzt hat Landeshauptmann Arno Kompatscher genug: Für einen neuen Vertrag stellt er klare Bedingungen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/millionen-fuer-die-post-aerger-ohne-ende-jetzt-greift-kompatscher-durch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und droht mit einem radikalen Schritt.<\/a><h3>\r\nProteste in Süditalien: Leere Regale, blockierte Straßen und erste Gewalt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376253_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Proteste von Lkw-Fahrern gegen die hohen Treibstoffpreise in Süditalien weiten sich aus. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reagiert mit einem härteren Vorgehen gegen Straßenblockaden und mit einem Maßnahmenpaket zur Stützung von Frächtern, Landwirten und Fischern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/proteste-in-sueditalien-leere-regale-blockierte-strassen-und-erste-gewalt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Kabinett verabschiedete am Donnerstag ein entsprechendes Gesetzesdekret.<\/a>