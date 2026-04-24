<h3>\r\nLana: Baukran stürzt in ein Wohnhaus<\/h3>\n\n<video-jw video-id="Jtg7vdQC"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Ein Vorfall auf einer Baustelle hat heute in Lana für sehr viel Aufregung gesorgt: In der Treibgasse ist ein Baukran von einer Baustelle umgestürzt und auf ein angrenzendes Wohnhaus gefallen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lana-baukran-stuerzt-in-ein-wohnhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei wurde das Dach des Gebäudes erheblich beschädigt und eingedrückt. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand.<\/a><h3>Statt im Luxushotel bald ein Bett in der Zelle?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305552_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Er soll zuerst in bekannten Luxushotels logiert, bei der Abreise jedoch keinen Cent bezahlt haben: Der mutmaßliche Serien-Zechpreller, der Hoteliere in ganz Norditalien getäuscht haben soll, stand am Donnerstag vor Gericht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/statt-im-luxushotel-bald-gast-in-der-zelle" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sollten sich die Haftstrafen weiter summieren, könnte aus dem Hotelgast bald ein Häftling werden.<\/a><h3>\r\nPodcast | Sexismus, Hass, Politik: Rosmarie Pamer spricht Klartext<\/h3>\n\n<video-jw video-id="hdzS7xu0"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Nach der Flüchtlingsdebatte geriet Landesrätin Rosmarie Pamer ins Zentrum eines heftigen Shitstorms. Was als politische Diskussion begann, eskalierte schnell im Netz – mit persönlichen Angriffen, Beleidigungen und sexistischen Entgleisungen. Wie geht sie damit um? Wo verläuft für sie die Grenze zwischen Kritik und gezielter Diffamierung? Und was sagt dieser Fall über den Zustand unserer politischen Debattenkultur aus? Darüber spricht Arnold Sorg im STOL-Podcast „Politik aus erster Hand“ mit Landesrätin Rosmarie Pamer.<BR \/><h3>\r\nBewegende Trauerfeier: David Domanegg zu Grabe getragen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305555_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Fassungslosigkeit, stille Trauer, Anteilnahme am Schmerz der Angehörigen waren spürbar, als sich am gestrigen Donnerstag ein schier endloser Trauerzug vom Moarbild aus Richtung Pfarrkirche bewegte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bewegende-trauerfeier-david-domanegg-zu-grabe-getragen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aus nah und fern waren Angehörige und Freunde gekommen, um Abschied von David Domanegg zu nehmen. Besonders viele Jugendliche.<\/a><h3>\r\n„Bella Ciao“ gegen Nationalhymne: Sicherheitsdekret unter Eklat verabschiedet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305558_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach einem beispiellosen Schlagabtausch im Parlament in Rom ist das neue Sicherheitsdekret der Regierung Meloni nun Gesetz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/bella-ciao-gegen-nationalhymne-sicherheitsdekret-unter-eklat-verabschiedet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Während das Regierungslager von einem „Sieg für die Bürger“ spricht, sieht die Opposition die Verfassung in Gefahr – pünktlich zum morgigen Befreiungstag am 25. April mündete die Debatte in einen regelrechten Kulturkampf.<\/a><h3>\r\nRegierung Meloni ändert Kriterien des umstrittenen „Remigrationsbonus“<\/h3>Die Regierung Meloni hält an ihrem umstrittenen „Remigrationsbonus“ fest, ändert jedoch die Kriterien, nach denen er beansprucht werden kann. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/regierung-meloni-aendert-kriterien-des-umstrittenen-remigrationsbonus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zuvor war das System von Oppositionsparteien kritisiert worden, die es für möglicherweise verfassungswidrig hielten.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305561_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nGroßeinsatz in Abtei: Waldbrand erfolgreich gelöscht<\/h3>\n\n<video-jw video-id="63vS3yph"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Ein Waldbrand ist am heutigen Freitag gegen 12 Uhr im oberen Gadertal, in der Gemeinde Abtei, ausgebrochen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/waldbrand-in-abtei-grossaufgebot-an-feuerwehren-vor-ort" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mittlerweile konnte der Brand gelöscht werden, allerdings sind noch immer zahlreiche Feuerwehren der Umgebung vor Ort im Einsatz und beobachten die Lage.<\/a><h3>\r\nFurchtbar: Frau in Italien von Hunderudel getötet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305564_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine 59 Jahre alte Frau ist in der lombardischen Provinz Sondrio offenbar von einem Rudel Hunde tödlich verletzt worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/furchtbar-frau-in-italien-von-hunderudel-getoetet" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Es gebe kaum Zweifel an der Todesursache von Lucia Tognela aus Bianzone, die Donnerstagnachmittag in einem Wald tot aufgefunden wurde.<\/a>