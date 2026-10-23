<h3>\r\nMögliche Unvereinbarkeit: Jetzt spricht Oberstaatsanwalt Alex Bisignano<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376655_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In einer Pressemitteilung nimmt Oberstaatsanwalt Alex Bisignano zu einem Verfahren wegen möglicher Unvereinbarkeit Stellung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/moegliche-unvereinbarkeit-jetzt-spricht-oberstaatsanwalt-alex-bisignano" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er verweist auf frühere Mitteilungen an den Obersten Richterrat sowie auf die bereits erfolgte Prüfung des Sachverhalts.<\/a><BR \/><h3>\r\nAls Gerichtsvollzieherin ausgegeben: Betrügerin in Auer festgenommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376658_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine 44-jährige Frau aus der Provinz Neapel ist am Donnerstag in Auer auf frischer Tat festgenommen worden. Sie soll versucht haben, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/als-gerichtsvollzieherin-ausgegeben-betruegerin-in-auer-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einen 82-jährigen Rentner um Schmuck und Geld zu betrügen.<\/a><BR \/><h3>\r\nFabian Mair Mitterer: „Ich suche den Spaß am Scheitern“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376661_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schauspieler Fabian Mair Mitterer wurde mit dem „Walther-von-der-Vogelweide“- Förderpreis 2026 ausgezeichnet. „Fabian Mair Mitterer verdient die Auszeichnung aufgrund seines außergewöhnlichen künstlerischen Werdegangs, seiner vielseitigen Bühnen- und Filmarbeit und seiner über Südtirol hinausreichenden Präsenz...“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/fabian-mair-mitterer-ich-suche-den-spass-am-scheitern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lässt die Stiftung in ihrer Begründung zur Auszeichnung verlauten.<\/a><BR \/><h3>\r\n5.000 Südtiroler leben mit Epilepsie: Wie man im Ernstfall richtig reagiert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376664_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Rund 5.000 Südtiroler leiden an Epilepsie. Es handelt sich um eine Erkrankung, mit der Betroffene in der Regel ein normales Leben führen können. „In seltenen Fällen kann ein Anfall jedoch schwerwiegende Folgen haben“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/5000-suedtiroler-leben-mit-epilepsie-warum-bei-einem-anfall-jede-minute-zaehlt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mahnt Neurologe Dr. Harald Ausserer.<\/a><BR \/><h3>\r\nFCS vor Sampdoria: „Das wird nicht einfach“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376667_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der ersten Saisonpleite bei Juve Stabia steht für den FC Südtirol am Samstag in der Serie B das Heimspiel gegen Sampdoria auf dem Programm. Die Tatsache, dass der Tabellenletzte vor dem Gastspiel in Bozen seinen Trainer gewechselt hat, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fcs-vor-sampdoria-das-wird-nicht-einfach" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">macht die Sache für den FCS nicht einfacher.<\/a>