<h3>\r\nAbschied von Jakob Lantschner – „So vieles bleibt jetzt ungelebt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376907_image" \/><\/div>\r\n„Jakob war voller Träume, voller Pläne und Tatendrang. So vieles bleibt jetzt ungelebt“, sagte Pater Peter Stuefer, Prior von Muri Gries und ehemaliger Pfarrer in Jenesien. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abschied-von-jakob-lantschner-so-vieles-bleibt-jetzt-ungelebt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In der Pfarrkirche von Jenesien zelebrierte er am gestrigen Freitag den Trauergottesdienst für Jakob Lantschner.<\/a><BR \/><h3>\r\nNazi-Symbole und Hassbotschaften: Großrazzia bei Kalterer Jugendgruppen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376910_image" \/><\/div>\r\nEin Großaufgebot der Carabinieri und ein Hubschrauber, der mehr als eine Stunde über Kaltern kreiste, sorgten am Samstagmorgen für Verwunderung unter den Dorfbewohnern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nazi-symbole-und-hassbotschaften-grossrazzia-bei-kalterer-jugendgruppen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Grund dafür war eine groß angelegte Razzia gegen zwei Jugendgruppen.<\/a><BR \/><h3>\r\nVom männlichen Druck, Helden sein zu müssen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die höhere Suizidrate bei Männern liegt (auch) am Testosteron, sagt Dr. Roger Pycha, Primar des Brixner Psychiatrischen Dienstes, im Interview. Denn das Hormon erhöht die Impulsivität. Doch Impulsivität ist gerade in Krisensituationen nicht die beste Strategie“, weiß er. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vom-maennlichen-druck-helden-sein-zu-muessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Denn impulsiver heißt auch suizidgefährdeter.<\/a><BR \/><h3>\r\nNachbarschaftskontrolle bald auch in Rentsch und Bozner Boden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376916_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor dreieinhalb Monaten ist das Projekt Nachbarschaftskontrolle in drei Stadtvierteln gestartet. Jetzt wird es auf weitere Stadtviertel rund um das Zentrum ausgeweitet.80 Freiwillige sind bisher in drei Stadtvierteln aktiv: in Don Bosco, in Kaiserau und in Gries. Die Ehrenamtlichen sind in drei Gruppen organisiert, die jeweils von einem Koordinator geleitet werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nachbarschaftskontrolle-bald-auch-in-rentsch-und-bozner-boden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt wird das Projekt ausgeweitet.<\/a><BR \/><h3>\r\nKlare Wahl: Thomas Rottensteiner ist der Eissport-Boss<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376919_image" \/><\/div>\r\nSüdtirol hat die Wahlen des italienischen Eissportverbands gewonnen – so viel lässt sich festhalten! Nach dem Urnengang im Hotel Sheraton in Bozen strahlte nicht nur Thomas Rottensteiner als Präsident, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/klare-wahl-thomas-rottensteiner-ist-der-eissport-boss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sondern mit ihm gleich eine Handvoll heimischer Funktionäre.<\/a><BR \/><h3>\r\nBrignone warnt Sinner: „Nimm dir die nötige Zeit“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1376922_image" \/><\/div>\r\nSki-Olympiasiegerin Federica Brignone hat Jannik Sinner geraten, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/brignone-warnt-sinner-nimm-dir-die-noetige-zeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei seinem Comeback nichts zu überstürzen.<\/a>