<h3>\r\nSophie Stauder ist die neue „Zett“-Miss Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377237_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sophie Stauder wurde am Samstagabend im festlichen Meraner Kursaal zur „Zett“-Miss Südtirol 2027 gekrönt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/sophie-stauder-ist-die-neue-zett-miss-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zur Wahl lesen Sie hier und in der aktuellen „Zett“-Ausgabe.<\/a><BR \/><h3>\r\nAls kleiner Bub missbraucht: Wie ich mit dieser seelischen Last lebe<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377240_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Offen, gnaden- und schonungslos“ werde er über sein Leben nach dem Missbrauch durch einen Priester reden, kündigte Gernot Paulmichl aus Stilfs beim Besuch im „Sonn(tag)“-Studio an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/als-kleiner-bub-missbraucht-wie-ich-mit-dieser-seelischen-last-lebe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Podcast erzählt der Vinschger<\/a>, wie ihn dieses Verbrechen aus der Bahn geworfen hat, wie er mit den Folgen lebt und wer ihm dabei besonders viel geholfen hat.<BR \/><h3>\r\nHunderte Festnahmen bei Protesten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377243_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei erneuten Protesten in Italien sind am Samstag landesweit Hunderte Menschen festgenommen worden. Die Polizei sprach am Samstagabend von neun erlassenen Haftbefehlen und 371 Festnahmen. In 110 Fällen habe es sich um Minderjährige gehandelt. Insgesamt seien 5.000 Personen kontrolliert worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/hunderte-festnahmen-bei-protesten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In mehreren italienischen Städten waren am Samstag Demonstranten auf die Straße gegangen.<\/a><BR \/><h3>\r\nTränen der Freundin: Braathens großer Sölden-Sieg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377246_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der erste Weltcupsieger der Saison kommt aus Brasilien: Lucas Braathen hat am Sonntag den Riesentorlauf von Sölden gewonnen. Seine Freundin war zu Tränen gerührt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/traenen-der-freundin-braathens-grosser-soelden-sieg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum vollständigen Artikel. <\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtiroler Professor ist Arslans letzte Chance<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377249_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Prof. Dr. Peter A. Winkler schaut ungläubig auf das MRT seines Patienten. Deutlich ist darauf ein Tumor zu sehen. Dabei war der 35-jährige Arslan bereits zur OP im russischen St. Petersburg. „Alles gut, Tumor entfernt“, hatte man ihm dort beschieden. Für die sinnlose OP hatte das ganze Dorf zusammengelegt. Kamele und Schafe wurden verkauft, damit der junge Turkmene geheilt werden kann. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-professor-ist-arslans-letzte-chance" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun vertraut er auf den empathischen Professor aus Südtirol als seine letzte Chance.<\/a><BR \/><h3>\r\nDer Oktober verabschiedet sich mit strahlendem Sonnenschein<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377252_image" \/><\/div>\r\nGoldener Herbst – und das im wahrsten Sinne des Wortes: In der letzten Oktoberwoche grüßt die Sonne täglich vom Himmel. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-oktober-verabschiedet-sich-mit-strahlendem-sonnenschein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dazu nehmen die Temperaturen wieder ordentlich Fahrt auf.<\/a>