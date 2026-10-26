<h3>\r\nLeiche an Raststätte Sadobre in Sterzing gefunden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377636_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An der Autobahnraststätte Sadobre in Sterzing ist am heutigen Montag gegen Mittag eine Leiche in einem geparkten Lkw gefunden worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leiche-an-raststaette-sadobre-in-sterzing-gefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach ersten Informationen handelt es sich um einen ausländischen Staatsbürger.<\/a><h3>\r\n„Hilferuf“ der Lehrer an die Eltern: Kaputtgespart wird an den Kindern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377639_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Liebe Eltern, wir Lehrpersonen wenden uns direkt an Sie, da wir der Meinung sind, dass Sie ein Recht darauf haben zu erfahren, wie Schule sich entwickelt. Nicht weniger als die Zukunft unseres Landes liegt in unseren gemeinsamen Händen.“ So beginnt der offene Brief, mit dem sich die Initiativgruppe „Qualitätsmarke Bildung Südtirol“ an die Eltern wendet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hilferuf-der-lehrer-an-die-eltern-kaputtgespart-wird-an-den-kindern" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Es sei ein Hilferuf, schreiben sie.<\/a><h3>\r\nStauder: „Lassen SVP und Schützen nicht in die rechtsextreme Ecke drängen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377642_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wiederum vergreift sich Alessandro Urzì im Ton, wenn es um die Pflege unserer Traditionen und unserer Kultur geht. Davon lassen wir uns sicherlich nicht beeindrucken“, reagiert SVP-Landessekretär Harald Stauder auf die jüngste Stellungnahme des Fratelli-d’Italia-Abgeordneten Alessandro Urzì zum Großen Österreichischen Zapfenstreich, der am gestrigen Sonntag auf dem Waltherplatz in Bozen abgehalten wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/stauder-lassen-svp-und-schuetzen-nicht-in-die-rechtsextreme-ecke-draengen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3> Explosion mit drei toten Carabinieri: Prozess gegen Geschwister beginnt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377645_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gut ein Jahr nach der tödlichen Explosion in Castel d’Azzano bei Verona müssen sich drei Geschwister vor Gericht verantworten. Bei dem Vorfall am 14. Oktober 2025 waren drei Carabinieri ums Leben gekommen, weitere 17 Einsatzkräfte wurden verletzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/explosion-mit-drei-toten-carabinieri-prozess-gegen-geschwister-beginnt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Hier geht es zum Artikel.<\/a><h3>\r\nJetzt also doch: Sinner-Comeback noch dieses Jahr<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377648_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eigentlich hat Jannik Sinner das Tennis-Jahr 2026 bereits für beendet erklärt. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/jetzt-also-doch-sinner-comeback-noch-dieses-jahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun kehrt der Sextner aber doch noch am Ende der Saison auf die große Bühne zurück.<\/a><h3>\r\nASGB fordert großen Wohnpakt: 500 Euro Starthilfe für Jungarbeiter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1377651_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sich eine eigene Wohnung leisten zu können, darf für junge Arbeitnehmer in Südtirol kein unerreichbarer Traum bleiben. Mit einem offenen Brief an die Landesregierung, den Landtag und die Bürgermeister schlägt der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) Alarm und fordert einen umfassenden landesweiten Wohnpakt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/asgb-fordert-grossen-wohnpakt-500-euro-starthilfe-fuer-jungarbeiter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Zentrum stehen dabei eine zweijährige Miet-Starthilfe ohne EEVE sowie massive Steuererleichterungen für private Vermieter.<\/a>