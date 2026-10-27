<h3>\r\nTödlicher Unfall auf A22 zwischen Verona Nord und Affi<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378050_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach einem tödlichen Verkehrsunfall war die Nordspur der Brennerautobahn A22 <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-unfall-brennerautobahn-a22-zwischen-verona-nord-und-affi-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zwischen den Mautstellen Verona Nord und Affi für den Verkehr vorübergehend gesperrt.<\/a><BR \/><h3>\r\nSo viele Ausländer leben in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378053_image" \/><\/div>\r\n60.411 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft leben in Südtirol. Ihre Zahl ist innerhalb eines Jahres um 4,4 Prozent gestiegen. Das zeigt das Statistische Jahrbuch zur Einwanderung 2026, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-viele-auslaender-leben-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das auch die Bedeutung ausländischer Arbeitskräfte für die Wirtschaft und die Entwicklung an Südtirols Schulen beleuchtet.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Drei Tote – ich hoffe, sie verhaften uns alle“: Der Schock-Chat der Ärzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378056_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Bruder, wir haben seit Jahresbeginn drei Tote zu verzeichnen … ich fange langsam an zu hoffen, dass sie uns alle verhaften“: Diese Nachricht beschäftigt derzeit die Ermittler, die sich mit dem Tod des kleinen Domenico Caliendo im Krankenhaus von Neapel befassen. Verfasst hat diese Zeilen der Herzchirurg Vincenzo Pagano. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drei-tote-ich-hoffe-sie-verhaften-uns-alle-der-schock-chat-der-aerzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er war Teil des Operations-Teams, das am vergangenen 23. Dezember das Leben des Kleinen retten sollte.<\/a><BR \/><h3>\r\nMann (33) will Zug noch erwischen – und stirbt vor den Augen seiner Freundin<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378059_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Riccardo (33) und seine Freundin wollten am Bahnhof Verona eigentlich nur ihren Anschlusszug erreichen. Doch als sie am Bahnsteig ankamen, rollte dieser bereits los. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/33-jaehriger-will-zug-in-verona-erwischen-und-stirbt-vor-den-augen-seiner-freundin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der junge Mann traf eine folgenschwere Entscheidung, die ihm das Leben kostete.<\/a><BR \/><h3>\r\nJannik Sinner: „Da haben Papa und ich geweint“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1378062_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In einem seltenen exklusiven Interview hat Jannik Sinner tiefe Einblicke gegeben – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/jannik-sinner-da-haben-papa-und-ich-geweint" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und von einem emotionalen Moment mit seinem Papa Hanspeter gesprochen.<\/a>