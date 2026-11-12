<h3>\r\nVahrn: Unfallfahrer lässt Verletzten im Auto zurück – Carabinieri erwischen ihn<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384041_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach einem Überholmanöver auf der Brennerstaatsstraße lässt ein Lieferwagenfahrer einen verletzten Autofahrer im Dunkeln zurück. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vahrn-verdaechtiger-nach-unfallflucht-ausgeforscht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun haben die Carabinieri einen 37-Jährigen ausfindig gemacht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWie tickt Südtirols Jugend? Neue Studie liefert überraschende Einblicke<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384044_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Familie bleibt für junge Menschen ein wichtiger Rückhalt, doch die Zufriedenheit mit der Freizeit sinkt. Das zeigt die neue Jugendstudie des Landesinstituts für Statistik (ASTAT), an der 3.214 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren teilgenommen haben. Im Vergleich zu den Erhebungen von 2016 und 2021 werden auch Veränderungen bei der Einstellung zu Politik, Internet und Zuwanderung sichtbar. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/freizeit-zu-hohe-lebenshaltungskosten-fake-news-so-geht-es-suedtirols-jugend" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><BR \/><h3>\r\nMichelin: Südtirol hat ein weiteres Sternerestaurant<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384047_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Liste der Südtiroler Sternerestaurants wächst: In der 72. Ausgabe des „Guide Michelin“ wird ein weiteres heimisches Restaurant mit einem Stern ausgezeichnet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/michelin-suedtirol-hat-ein-weiteres-sternerestaurant" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Damit steigt die Zahl der Südtiroler Sterne-Lokale auf insgesamt 22.<\/a><h3>\r\n„Seit wann müssen wir uns rechtfertigen?“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384050_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Südtirols Hoteliers und Gastwirte fühlen sich in der öffentlichen Debatte zu oft auf Verkehr, Flächenverbrauch und überfüllte Hotspots reduziert. Beim Jahresempfang des Hotel- und Gastronomieverbandes (HGV) gestern Abend im Bozner Konzerthaus hielt Präsident Klaus Berger erneut dagegen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/seit-wann-muessen-wir-uns-rechtfertigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er nahm aber auch die Politik in die Pflicht: bei der Kurzzeitvermietung und bei der Bettenobergrenze.<\/a><h3>\r\nEinbruchsserie im Eggental – „Bitte Türen abschließen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384053_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den vergangenen Tagen ist es in den Gemeinden des Eggentals erneut zu wiederholten Wohnungseinbrüchen gekommen. Bürgermeister Albin Kofler, ruft die Bevölkerung daher zu einer erhöhten Wachsamkeit und einer verstärkten Nachbarschaftshilfe auf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einbruchsserie-im-eggental-bitte-tueren-abschliessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Ortspolizei Karneid und die Carabinieri werden indes ihre Dienste verstärken.<\/a><h3>\r\nHoher Besuch: Giorgia Meloni besuchte Stand der Meraner Galopp GmbH<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384056_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Hohen Besuch bekam die Meran Galopp GmbH, Betreiberin des Pferderennplatzes, bei der „Fieracavalli“ in Verona, einer der weltweit bedeutendsten und traditionsreichsten Pferdemessen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haben-giorgia-meloni-natuerlich-zum-grossen-preis-2027-eingeladen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ministerpräsidentn Giorgia Meloni schaute beim Stand des Meraner Pferderennplatzes vorbei .<\/a>