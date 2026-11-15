<h3>\r\nMysteriöser Todesfall in Bozen: Frau leblos in der Sauna aufgefunden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384956_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Spa-Bereich des Hallenbades in der Bozner Trieststraße ist am Freitagnachmittag eine Frau leblos aufgefunden worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mysterioeser-todesfall-in-bozen-frau-leblos-in-der-sauna-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Fall gibt Rätsel auf.<\/a><h3>\r\nVinatzer wie entfesselt: Grandiose Aufholjagd im Flutlicht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384959_image" \/><\/div>\r\nAlex Vinatzer hat sich mit einer herausragenden Aufholjagd im zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Levi ein weiteres Top-Ergebnis gesichert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/vinatzer-wie-entfesselt-grandiose-aufholjagd-im-flutlicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Sieg ging derweil an Lucas Pinheiro Braathen, der seinerseits Geschichte schrieb.<\/a><h3>\r\nGroßbrand in Flaas: Gebäude auf Bauernhof wird Raub der Flammen<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1384962_image" \/><\/div>\r\nIn einem unbewohnten Gebäude am Valpingonhof in Hinterflaas ist in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossbrand-in-flaas-gebaeude-auf-bauernhof-wird-raub-der-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zahlreiche Feuerwehren waren an den Nachlöscharbeiten beteiligt. <\/a><BR \/><h3>\r\nDominik Oberstaller: Zwischen Amt und Auszeit<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384965_image" \/><\/div>\r\n Dominik Oberstallers Auszeiten haben unterschiedliche Gesichter. Gemeinsam ist ihnen, dass sie ihm helfen, Abstand zu gewinnen und neue Energie zu tanken. Wer wie er früh politische Verantwortung übernommen hat und heute mehrere wichtige Ämter ausübt, braucht einen langen Atem. Oberstaller wartet deshalb nicht darauf, dass irgendwann Zeit übrig bleibt, sondern schafft sie bewusst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/dominik-oberstaller-zwischen-amt-und-auszeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Auch ein Bürgermeister muss nicht immer Bürgermeister sein“, ist er überzeugt. <\/a><BR \/><h3>\r\nGrandioser Auftritt: Daniel Grassl brilliert in den USA<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1384968_image" \/><\/div>\r\nSüdtirols bester Eiskunstläufer Daniel Grassl hat an diesem Wochenende in den USA <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/grandioser-auftritt-daniel-grassl-brilliert-in-den-usa" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">eine grandiose Leistung gezeigt.<\/a><BR \/><h3>\r\nWarum Fußgesundheit so wichtig ist, auch um den Beckenboden zu stärken<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384971_image" \/><\/div>\r\nWer an Beckenboden denkt, denkt meist an gezieltes Anspannen im Sitzen oder Liegen. Es lohnt sich jedoch ein Blick ganz nach unten: Die Füße beeinflussen über Bein und Hüfte, wie gut der Beckenboden arbeiten kann. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/gesundheit\/warum-fussgesundheit-so-wichtig-ist-auch-um-den-beckenboden-zu-staerken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das betrifft Frauen und Männer jeden Alters.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: Mutmaßlicher Langfinger muss aus Aufzug befreit werden <\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1384974_image" \/><\/div>\r\nEin mutmaßlicher Dieb hat sich am Donnerstagabend im Palais Campofranco in Bozen auf der Flucht vor der Polizei in einem Aufzug verschanzt. Der 30-Jährige musste nach drei Stunden aus dem Aufzug befreit werden – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-mutmasslicher-langfinger-muss-aus-aufzug-befreit-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo er einen Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro verursacht haben soll. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>.