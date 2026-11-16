<h3>\r\n Frau (40) stirbt in Bozner Dampfbad: Was bisher bekannt ist<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1385346_image" \/><\/div>\r\nNach dem Tod einer rund 40-jährigen Frau im Dampfbad des Schwimmbads „Karl Dibiasi“ vergangenen Freitag wurde zur weiteren Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frau-stirbt-im-bozner-dampfbad-was-bisher-bekannt-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was bisher über den Vorfall bekannt ist.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nAlex Vinatzer: Er ist Weltklasse, aber „oben ohne“<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1385349_image" \/><\/div>\r\nMit seiner verrückten Aufholjagd in Levi hat Alex Vinatzer die Ski-Welt verblüfft – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/alex-vinatzer-er-ist-weltklasse-aber-oben-ohne" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und das, obwohl der Grödner Star derzeit „oben ohne“ unterwegs ist.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nCyberangriffe: So schützen Sie Ihr Zuhause mit einfachen Maßnahmen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1385265_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Veraltete Geräte und fehlende Updates sind häufig Einfallstore für Hacker auch in privaten Haushalten und Betrieben. Südtirols Cybersicherheitsexperte Christian Steurer erklärt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/cyberangriffe-mit-einfachen-massnahmen-das-eigene-zuhause-schuetzen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie sich Bürger und Unternehmen mit einfachen Maßnahmen besser schützen können.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nUni-Professor Paolo Coletti: „Mit YouTube verdient man mehr“<\/h3>\r\n<?O_Zwischentitel><?_O_Zwischentitel>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1385352_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>5 Jahre lang unterrichtete der Bozner Paolo Coletti (56) als Professor an der Freien Universität Bozen. Im Sommer fuhr er die Tätigkeit an der Uni stark zurück – seither konzentriert sich Coletti auf die Video-Plattform YouTube, wo er seit 2020 Beiträge zu Finanzthemen hochlädt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/uni-professor-paolo-coletti-mit-youtube-verdient-man-mehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mittlerweile hat er auf der Plattform 214.000 Abonnenten.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMit 105 km\/h durch Vierzigerzone: Über 700 Euro Strafe und Führerschein weg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1385355_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er raste direkt in die Radarkontrolle: Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein junger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag durch Meran gerast. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Romstraße wurde er mit 105 Kilometern pro Stunde erwischt – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-105-kmh-durch-vierzigerzone-ueber-700-euro-strafe-und-fuehrerschein-weg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erlaubt sind dort lediglich 40 Kilometer pro Stunde.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>.