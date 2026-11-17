<h3>\r\n Beruf & Familie unter einen Hut bringen? Diese 37 Arbeitgeber erhalten Zertifikat<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1385832_image" \/><\/div>\r\nImmer mehr Südtiroler Arbeitgeber setzen auf Maßnahmen, die Beruf und Familie besser vereinbar machen. In Bozen wurden Südtiroler Unternehmen und Organisationen ausgezeichnet, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/familienfreundlichkeit-punktet-37-arbeitgeber-erhalten-zertifikat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die das Audit „familieundberuf“ erfolgreich durchlaufen haben.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nGericht knöpft sich Revolut in Italien vor: Was Kunden wissen müssen<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1385835_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein italienisches Gericht hat die europäische Einheit der britischen Digitalbank Revolut wegen schwerer Mängel bei der Geldwäschebekämpfung für <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/gericht-knoepft-sich-revolut-in-italien-was-kunden-wissen-muessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein Jahr unter gerichtliche Verwaltung gestellt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMeran: Betrunken, ohne Führerschein und als Geisterfahrer unterwegs<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1385838_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gleich zwei Verkehrsrowdys schnappte sich die Ortspolizei Meran vergangenes Wochenende. Eines hatten beide Fälle gemein: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alkoholisiert-ohne-fuehrerschein-gegen-die-einbahn-strafverfahren-eingeleitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Lenker waren alkoholisiert auf ihren Motorrädern unterwegs und fuhren beide gegen die Einbahnstraße.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Jannik Sinners Abwesenheit hilft mir nicht“<\/h3>\r\n<?O_Zwischentitel><?_O_Zwischentitel>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1385712_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Flavio Cobolli hat sein Debüt bei den ATP Finals in Turin mit einer Niederlage gegen Daniil Medvedev beendet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/jannik-sinners-abwesenheit-hilft-mir-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Anschluss daran ließ der Italiener seinen Gefühlen freien Lauf.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWohnen in Bozen wird zum Luxus – Ein Kostenvergleich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1385814_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bozen zählt zu den teuersten Städten in Italien, wenn es ums Wohnen geht. Besonders in einem Stadtviertel erreichen die Preise inzwischen sehr hohe Preise. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wohnen-in-bozen-wird-zum-luxus-ein-kostenvergleich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch im Regionen-Vergleich zeigt sich ein deutlicher Unterschied.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>.